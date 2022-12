Néhány évvel ezelőtt még a magasság határozta meg a műfenyő árát. Kérdés volt ugyanakkor az örökzöld fajtája is, mert nem mindegy, hogy ezüstfenyőt, vagy nordmannt formáz-e meg a plasztik. Sokak mellett például a tatabányai barkácsáruházban is megváltozott a helyzet és ma már óriási a választék: a hófehértől a zöld levelűn át egészen a feketéig. Kapható hóval borított, díszített és a hagyományos “csupasz”. Éppen ez az, a bőség zavara, amiért egyre többen voksolnak a műfenyő mellett. Ráadásul az időtakarékosság, a tartósság, valamint a megfizethetőség is döntő érv egyesek szerint.

– Jellemzően az idősebbek keresik a műfenyőt. Kiszámolták, hogy néhány év alatt megtérül az áruk. A fiatal családosok, főként ahol kisgyermek van, élőfenyőt vesznek – nyilatkozta név nélkül az egyik tatabányai eladó, akinél elsősorban gazdasági szempontokra hivatkozva keresik a plasztikfát. Egy másik indok – árulta el – a természetvédelemé, ha műfenyőt vásárolnak, biztosan kevesebb fát vágnak ki.