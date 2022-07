A tata.hu-n olvasható jegyzői tájékoztatás szerint a szavazás 6-tól 19 óráig tart. A tatai választópolgárok a korábbi 24 helyett 19 szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal. A szavazóköröket úgy racionalizálták, hogy minden szavazó az eddig megszokott helyszíneken tudja leadni a szavazatát.

Vasárnap is lesz kormányablak - A választópolgárnak, csakúgy mint az országos vagy a helyhatósági választásokon, most is a voksolás előtt kell, hogy igazolja a személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választásra jogosult kizárólag érvényes okmányokkal szavazhat. A Helyi Választási Iroda kérelmére a tatai kormányablak az Ady Endre úton a népszavazás napján 14-19 óra között rendkívüli nyitvatartással biztosítja a tatai szavazópolgároknak a lejárt személyi okmányok pótlását. Ebben az időszakban kizárólag a tatai szavazópolgárok személyi okmányaikkal kapcsolatos ügyintézésre, illetve elveszett, vagy megsérült lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.

Ahogy megszokott, mozgóurnát is lehet igényelni. Itt két időpontot érdemes megjegyezni: 29-én 16 óráig a helyi választási irodához személyesen vagy elektronikusan lehet benyújtani az igényt. 31-én délig pedig vagy elektronikusan ugyanide, vagy az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre.

A szavazatszámláló bizottság két tagja keresi majd fel a voksolás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található. A legfrissebb szabályozás szerint, ha valaki a szavazás napján gondolja meg magát, és mégis hagyományos módon, szavazóhelyiségben akar voksolni, akkor ha a mozgóurnát kérők névjegyzéke a szavazókörben van. Ez esetben a választópolgárnak a mozgóurnát kérők névjegyzékét kell aláírnia.

A helyi népszavazás kérdései