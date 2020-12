Évente ezer elektromos buszt gyártanának Komáromban

A hírt a magyarbusz.info közölte. Az internetes portál úgy tudja, hogy a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. a meglévő létesítményei mellett nemrég egy újabb két hektáros területet vásárolt meg, amelyen hamarosan megkezdődhet az új, részben robotizált üzemcsarnok felépítése. A BYD komáromi telephelye így a jelenleg elfoglalt terület szélétől a szeptemberben átadott Monostori-hídig húzódik majd. A bővítési munkálatok a tervek szerint jövőre kezdődnek és várhatóan 2022-ben fejeződnek be.

A beruházás eredményeként az üzem jelenlegi, egy műszakos munkarenddel számolva 200 komplett villanybusz körüli éves gyártókapacitása mintegy ötszörösére, évente 1000 elektromos autóbuszra emelkedik, ezzel a BYD a legnagyobb gyártási volumennel rendelkező autóbuszgyártó lesz Magyarországon. Ehhez jön még hozzá a szintén Komáromban gyártható évi akár 300 járóképes alváz, amelyek más buszgyártók, elsősorban a brit Alexander Dennis elektromos hajtású típusainak technikai alapjaként szolgálnak.

A magyarbusz.info kitért arra is, hogy a BYD terveiben már kezdettől fogva 1000-1500 darabos éves termelés elérése szerepelt középtávú célkitűzésként, vagyis az elképzeléseknek megfelelően halad a komáromi bázis kiépítése. A bővítéssel a munkaerő létszáma is közel megduplázódik, összesen kb. 600 fő foglalkoztatása van kilátásban az üzemben.

A nyugat-európai villanybusz-piacon szép sikereket elkönyvelő BYD tisztán elektromos hajtású típusaival hazánkban is egyre több városban találkozhatunk. Jelenleg Salgótarján, Pécs és Tatabánya helyi közlekedésében vesznek részt a kínai gyártó lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású buszai – ezek többsége hazánkban készült –, hamarosan pedig Komáromba is érkezik egy példány.

Az első európai elektromos buszgyár

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2016. október 10-én Budapesten jelentette be azt, hogy a kínai BYD 6,2 milliárd forintos beruházással hozza létre első európai elektromos buszgyárát Komáromban, amelyhez a kormány 925 millió forint támogatást ad. A következő év áprilisában már meg is tartották az üzem avatását. A miniszter az idei év áprilisában már jelezte, hogy a bővítésről is tárgyalt BYD ügyvezető igazgatójával. A cég az ősszel a Zöld Busz Program demonstrációs mintaprojektjének minősített partnerei közé is bekerült.