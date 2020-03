Kéz- és felületfertőtlenítő gyártásra állította át egyik üzemét a MOL Almásfüzitőn, hogy így segítse a koronavírus elleni védekezést

A Mol Magyarország is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását – jelentette be az állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat ügyvezető igazgatója a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Ratatics Péter közölte: a Mol almásfüzitői egységében a hétvégén megkezdik a felületek és az emberi testfelületek fertőtlenítésére is alkalmas szer gyártását, naponta 50 ezer liter mennyiségben. Hozzátette: a készítményt először a kórházak, kiemelt közintézmények, a nagyüzemi felhasználók kapják meg, a tervek szerint két hét múlva pedig a kiskereskedelemben is elérhetővé teszik.

A következő három hét – napi három műszakban folyó – termelése elegendő lesz az egész ország két-három hónapos fertőtlenítőszer-szükségletének fedezésére, mondta Ratatics Péter, aki a kormánynak is köszönetet mondott az együttműködésért. A két új termék receptúrája a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a MOL Lub, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.

Az első legyártott mennyiségeket a MOL Lub már le is szállította a Magyarország kormánya mellett működő Operatív Törzs által meghatározott és a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek (pl. kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüzemeknek) és önkormányzatoknak. A termelés és a kiszállítás folyamatos lesz, ezzel megszűnhet az ellátási probléma.

A bejelentés kapcsán Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára azt hangoztatta: közös cél, hogy megóvjuk az emberek egészségét és a nemzetgazdaságot is mozgásban tartsuk. Hozzátette, hogy a kezdeményezés kiváló példája a vállalati szektor és a kormány együttműködésének, továbbá annak is záloga, hogy „a járvány után minél hamarabb talpra állhassunk”. Hozzátette: a kormány azon dolgozik, hogy megfelelő mennyiségben tudja biztosítani az állami egészségügy és a lakosság számra a védekezéshez szükséges eszközöket.

Az államtitkár elmondta: először az egészségügy szükségleteit kell kielégíteni, majd a további állami-közösségi feladatellátáshoz szükséges mennyiséget kell biztosítani, „minden más igény csak ezek után következhet”. Közlése szerint a megfelelő védőeszközök biztosításának, két útja van: az egyik, hogy külföldről, jellemzően Kínából vásárolják és beszállítják azokat. Ilyen módon a héten több mint 3 millió maszk, több mint 130 ezer védőruha, 100 ezer pár gumikesztyű, és 86 lélegeztetőgép érkezett Kínából Budapestre – idézte fel az államtitkár.

A járvány elleni védekezés jegyében a kormány úgy döntött, hogy a külföldi beszerzésekkel párhuzamosan megnöveli és kiépíti a védekezéshez szükséges alapanyag- és késztermékgyártó kapacitásokat, mert az itthon gyártott termékek könnyen elérhetőek, gyorsan szállíthatóak, hamar eljutnak a kórházakba, egészségügyi intézményekbe. A hazai gyártás emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországra is begyűrűző, az elmúlt évtizedben nem tapasztalt mértékű gazdasági visszaesést is mérsékelje, tette hozzá.

Elmondta, hogy az ITM a hazai gyártás megerősítése, kiépítése érdekében szervezi az alapanyag-ellátás biztosítását, így például a textilét, a műanyagét, az etanolét, és szükség esetén segíti a piaci szereplők összekapcsolódását-

Schanda Tamás beszámolt arról is, hogy a legnagyobb cégektől a legkisebbekig számtalan önkéntes felajánlás érkezik a kormányhoz, számos vállalattal pedig a kabinet vette fel a kapcsolatot a gyártási tevékenységük átállítása érdekében. A maszkok és a különböző védőruhák esetében is „folyamatosan szervezik és támogatják az együttműködéseket”.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a cég sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy a rendkívüli helyzetek, rendkívüli megoldásokat igényelnek.

– Nagyon reméljük, hogy az Almásfüzitőn előállított kézfertőtlenítők érdemi segítséget adnak a járvány elleni védekezésben. Szeretném megköszönni MOL Lub-os kollégáimnak ezt az emberfeletti munkát. Ez is jól mutatja a MOL-csoport munkavállalóinak elköteleződését az ország biztonsága és energiaellátása iránt. Amíg a MOL működik, az ország működik. Felelősségünk, hogy mindenáron biztosítsuk a hazai energiatermelést, finomítást, szállítást és kereskedelmet – még a legnehezebb időkben és gyakran nagy áldozatok árán is. De ezeket az áldozatok a MOL-csoport mindig meg fogja hozni – tette hozzá a MOL elnök-vezérigazgatója.