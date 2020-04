A Hilltop segít a bajban

Mindig fontos volt a Hilltop Neszmély Zrt. számára a társadalmi felelősségvállalás. Most is saját eszközeivel igyekszik segíteni a rendkívüli helyzetben. A társaság palackozó üzemében biztosítanak munkát azoknak, akik ezt megelőzően a környékbeli partneréttermeikben szakácsként, pincérként dolgoztak.

A turizmus és a vendéglátás leállása miatt nehéz helyzetbe került a Hilltop tatabányai, illetve tatai olyan, vendéglátással foglalkozó partnere, amely elsősorban a cég borait forgalmazta, illetve rendszeresen vásárolta. Ezen szórakozóhelyek tulajdonosai keresték meg a társaság vezetését. Mivel kénytelenek voltak bezárni, abban kértek segítséget, hogy dolgozóik közül azokat, akik vállalják, alkalmazza a Zrt.

– Vendéglátóipari partnereink állás nélkül maradt munkavállalóinak ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogy dolgozzanak a palackozó üzemünkben – emelte ki lapunk kérdésére Kamocsay Ákos, a Hilltop főborásza – Azóta már hatan-nyolcan éltek is a lehetőséggel. Velük együtt pedig foglalkoztatjuk a saját személyzetünket is.

Megtudtuk tőle azt is, hogy az „új” munkavállalók a vendéglátásból érkeztek, így van egészségügyi könyvük, amely elengedhetetlen, hogy ilyen munkahelyen tevékenykedjenek. Jelenleg a borpalackozóban két műszakos a termelés, így amíg erre szükség van, segítségükkel oldják meg a feladatokat. – De már egy újabb lépésen is gondolkodik a cégvezetés – hangsúlyozta az 1999-ben az Év bortermelőjének választott borász, aki 2004-ben a Hilltopot az Év pincészete címig „vezette”.

– A környékén már most is sokan elvesztették a munkájukat, a természet pedig a tavasz beköszöntével, intenzíven „dolgozik”. Arra gondoltunk, hogy az ültetvényeinkbe, az zöldmunkákhoz is felvennénk segítőket. Kissé furcsán hangzik, de részben „kiváltanánk” az eddig a szőlőkben géppel végzett aktuális teendőket, valamint a hagyományos kézi munkákban is rájuk támaszkodnánk – ismertette a részleteket Kamocsay Ákos, aki így folytatta: – A szőlészeti ágazatvezetőnk feladata, hogy ezt megszervezze. Jelezze, aktuálisan mennyi és milyen munkát végezhetnének a szőlőben az emberek. Ez szabadtéri munka. A szőlősorok között jól tartható a fertőzésveszélyt csökkentő távolság, és a veszély odafigyeléssel minimálisra csökkenthető. Ezzel jó néhány embernek tudnánk munkát és jövedelmet biztosítani.