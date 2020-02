Dakota Johnson klipet rendezett szerelmének

Négy klip, amit kár lenne kihagyni.

GALANTIS & HOOK N SLING FEAT. DOTAN: NEVER FELT A LOVE LIKE THIS

Február elején jelent meg a Galantis dj páros harmadik albuma, a „Church”. A lemez fókusz trackje a „Never Felt A Love Like This”, amelyet Hook N Sling és Dotan közreműködésével készítettek el. A dal egy igazi feelgood sláger, ami mindenkit megtáncoltat majd.

Pörgős év áll a Galantis mögött, a páros „Bones” című megaslágere hónapokig levakarhatatlan volt a slágerlistákról, a klubok folyamatosan pörgetik számait, „No Money” című daluk pedig többszázmilliós streamet generált a zenei digitális platformokon.

A formáció tavaly októberben mutatta be a Dolly Partonnal és Mr. Probz-zal közös featjét, a „Faith”-et, ami szintén a korong egyik előfutára volt – a közönség pedig egyenesen imádta, a svéd páros a dance chartok egyik állandó szereplőjévé vált vele.

A „Never Felt A Love Like This”-hez egy különleges videóklipet is forgattak. A szereplőket egy válogatásra hívták be, ahol a dalt kellett eljátszaniuk – ők pedig nem tudták, hogy veszik őket, és előadásaikból készül majd el maga a klip.

COLDPLAY: CRY CRY CRY

A Coldplay a 2019 novemberében megjelent „Everyday Life” című albumán található „Cry Cry Cry” című dalhoz készítette el legújabb klipjét. A videót Cory Bailey és A szürke ötven árnyalatából megismert Dakota Johnson rendezték – aki egyébként a banda frontemberének, Chris Martinnak a szerelme.

London egyik báltermében játszódik a számhoz készült képi anyag, egy pár táncol végig a dal alatt, a felvétel végére együtt öregszenek meg, de a szerelmük nem fakul.

Az r’n’b beütésű dal a negyedik az albumról, amelyhez klip készült, az „Orphans”, az „Everyday Life” és a „Daddy” című trackekhez forgatott videókat egyaránt megszerette a közönség.

Bár a rajongók nagyon örültek, hogy

5 év kihagyás után új albummal jelentkezett a brit zenekar, koncertekre egyelőre nem számíthatnak, ugyanis a Coldplay addig nem hajlandó turnéra menni, amíg nem tudják környezetbaráttá és fenntarthatóvá tenni a koncertezést.

ALEC BENJAMIN: OH MY GOD

Áprilisban érkezik Alec legújabb stúdióalbuma „These Two Windows” címmel, a fiatal énekes pedig sorra csepegteti róla a jobbnál jobb szerzeményeket. A korong legújabb előfutára az „Oh My God”, ami ismét slágergyanúra ad okot, hiszen fülbemászó refrénjét egyszerű megjegyezni, az énekes-dalszerző jellegzetes hangját pedig pont ennyire könnyű megszeretni.

A track Alec jövőbeli fiktív énjéről szól, aki nem érti, hogyan változott meg ennyire a sikertől – de persze az énekes reméli, ez nem fog vele valójában megtörténni.

A 25 éves Los Angeles-i zenész már most nem mindennapi zenei múltat tudhat maga mögött.

Első lemezszerződését követően saját magának szervezett Európai turnét, nem is akármilyet – Shawn Mendes és Troye Sivan koncertjei előtt játszott a parkolóban várakozó rajongóknak.

Nem sokkal utána már Jon Bellionnal közösen stúdiózott, akinek rákövetkező turnéján már előzenekarként vendégeskedett, majd igazán 2017-ben megjelent „I Built A Friend” című dalával belopta magát Amerika szívébe.

Első kiadványa, a „Narrated For You” szintén hatalmas sikert aratott. „Let Me Down Slowly” dala már több mint 523 millió streamlejátszást generált Spotify-on, a hozzá készült videóklipet pedig 111 millióan látták a YouTube-on.

SAWEETIE: SWAY WITH ME (FEAT. GALXARA)

Bombasztikus soundtrack album készült a Birds of Prey, azaz Ragadozó madarak című filmhez. A lemezről elsőként megjelent „Diamonds” című girlpower himnusz Megan Thee Stallion és Normani előadásában óriási közönségkedvenc lett. Extravagáns videójával együtt imádták, most pedig itt a legfrissebb dal a „Birds of Prey” korongról: Saweetie és Galxara közös trackje, a „Sway With Me”.

A jól ismert, sokszor feldolgozott „Sway” című Dean Martin dalt értelmezte újra a két előadó. Galxara remek hangja és Saweetie csajos és dögös rapje mindenkinek elcsavarja a fejét. Nem csoda, hogy két hét alatt már több mint 3.5 millióan megnézték a zenéhez készült szexi klipet a Youtube-on.