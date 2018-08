Kezdődik a Nagy-Szín-Pad! ötödik évada

Ma kezdődik a Nagy-Szín-Pad!, a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutató versenye. A rendezvényt immár ötödik alkalommal szervezték meg, a mai első elődöntőben az Apey & the Pea és az NB lép színpadra.

A Nagy-Szín-Pad! rangos fellépési lehetőségeket, díjakat kínál a nyolc kiválasztott előadónak; az elődöntőket mától május 5-ig tartják, a döntő 11-én lesz az Akvárium Klubban.

Száznál is több fős szakmai grémium választotta ki a nyolc indulót,

az Amigodot, Antonia Vait, az Apey & the Pea-t, a Belaut, a ByeAlex és a Sleppet, a Jetlaget, az NB-t és a Soulwave-et.

Az elődöntők résztvevői meghívást kapnak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényei mellett a Campus Fesztiválra is. A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják ki azt a produkciót, amely előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelt eseményén. A Nagy-Szín-Pad! győztese ott lehet a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj showműsorába a Strand Fesztiválon és egy videoklipet is készíthet egymillió forintos támogatással.

Az idei indulók egyike a magyar V4-elnökség keretében, az Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben egy-egy cseh, lengyel és szlovák fesztiválon is felléphet, és a visegrádi országokból is jönnek zenekarok az Akváriumba, valamint a VOLT-ra. Az MTVA idén is biztosítja az egyik döntősnek, hogy Magyarország képviseletében színpadra léphet a 2019 januári groningeni Eurosonic fesztiválon. A Nagy-Szín-Pad!-nak kiemelt figyelmet szentel a Petőfi Rádió, az előadók húszperces koncertjeit élőben közvetíti az M2 Petőfi TV, valamint a közmédia online platformjai.

Bemutatkoznak az M2 Petőfi TV műsorvezetői

Idén Rókusfalvy Lili és Fodor Imre köszöntik majd a csatorna nézőit.

Fodor Imre ügyelőként kezdte, majd rendező asszisztensként, technikarendezőként, de közben, kellékesként is helyt állt ha épp úgy hozta a sors. Volt, hogy a közönséget kellett felhevíteni a kellő hőfokra, ez sem okozott problémát. A Petőfi TV indulása óta pedig, mint műsorvezető áll helyt a kamerák mögött.

„Nem kezdő zenekarok versenye a Nagy-Szín-Pad, olyan zenekarok mérettetik meg magukat, akik már bőven letettek az asztalra.

Csak azt üzenhetem nekik, hogy folytassák, örömmel tiszta szívvel azt csinálni, amit eddig. Büszkén mondhatom, hogy szuper rajongó vagyok és leszek, rajongói szemszögből fogom nézni a koncerteket, alig várom a rám zúduló pozitív energiákat, Lilivel pedig külön öröm lesz az egész műsor!”- árulta el Imre a versenyről.

Rókusfalvy Lili az induló Petőfi TV-ben szerkesztő-riporterként tevékenykedett, csak később csatlakozott a műsorvezetők csapatához. A kamerák és a színpad azonban nem állt előtte sem távol tőle. Öt éves korától a tánc volt a szenvedélye, 15 évesen már egy felnőtt kortárstánc-társulat tagja volt.

„Imrével a Petőfi TV indulása óta dolgozunk együtt, bár én gyakornokként kezdtem,és csak később lettem műsorvezető. Az első élő adásomat vele vezettem, ami nagyon emlékezetes volt, és azóta is sok vicces pillanatot éltünk át. Szeretek vele dolgozni, mert nagyon spontán, vicces, jól improvizál, mindig igazi gentlemanként! Sokszor érzem úgy, hogy simán be tudnánk fejezni egymás gondolatát.” – mesélte Lili a különleges kapocsról közte és Imre között.

A közönség az elődöntőkben sms-ben, a nagyszinpad.comon, valamint Instagramon is szavazhat. Voksolni az aznapi fellépőkre 20 órától másnap este 20 óráig lehet, a közönség mellett a verseny eddigi résztvevőből kialakított Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai is pontozzák az előadókat. A voksok összesítésével döntőbe jutó három zenekar kilétét május 7-én reggel jelentik be a Petőfi Rádióban, akkor újraindul a szavazás, a finalistákra a döntő végéig már csak a nézők voksolhatnak.

Borítókép: A Petőfi Rádió tehetségmutató versenyéről, a Nagy-Szín-Pad!-ról tartott sajtótájékoztató résztvevői a fővárosi Akvárium Klubban 2018. április 10-én.

MTI Fotó / Mohai Balázs