Klubszínű maszkokat hoz forgalomba a Barcelona

Klubszínű maszkokat hoz forgalomba a spanyol labdarúgó-bajnokságban éllovas FC Barcelona.

A gránátvörös-kék maszkokat háromféle színösszeállításban lehet megvásárolni hétfő óta a szurkolói boltban, keddtől pedig az interneten is. Az arcfedők kis, közepes és felnőtt méretben elérhetők 18 euróért (6100 forint).

Show your colours wherever you are 💙❤

Now available throughout Europe, exclusively online and at Barça Stores: https://t.co/Fee8CAtC96 pic.twitter.com/l9wt9QQnTm

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020