Új vezetőedzővel, új célok a tatabányai röplabdázóknál

A Tatabányai Röplabda Sport Egyesület felnőtt, női csapata Bertók Csaba személyében új vezetőedzővel vág neki a következő idénynek. A motiváció adott és a kitűzött célok is megvannak a csapatnál. Az új szezon kezdetéről, felkészülésről és a csapat háza táján zajló történésekről Simon Zsuzsannával a röplabda csapat elnökével beszélgettem.

– Új vezetőedzővel vág neki a csapat az új idénynek. Mit kell tudni az edzőről, miért rá esett a választás?

– Fiatal Egyesület, fiatal NBII-es csapat. A 2018/19 szezonban indultunk előszőr felnőtt Bajnokságban, ahol a közép csoportban II. helyen végeztünk, ez az eredmény felülmúlta számításainkat, hiszen U19 korosztályos csapattal álltunk ki az NBII-ben. Mészáros Péter extraligás csapattól kapott ajánlatot, mely helyzettel amatőr klubbunk nem tud versenyezni. Úgy gondolom, van sok jó sporthoz és röplabdához értő szakember Magyarországon, de mi olyan szakembert kerestünk, aki képes a lányokból kihozni a legjobb teljesítményt. Bertók Csaba első beszélgetésünk alkalmával meggyőzött arról, hogy Ő képes erre. Amilyen szenvedéllyel, átéléssel beszélt a röplabdáról, a volt játékosairól és sikereiről, azonnal meggyőzött. Nem utolsósorban pedagógus, sportedző, és játékos múlttal is rendelkezik. Bízom benn, hogy megtaláltuk azt a szakembert, aki játékosaink mentális és fizikai állapotával egyszerre tud foglalkozni.

– Hogy készül a csapat a következő szezonra?

– Növekvő játékoslétszám miatt több helyen kértünk és kaptunk edzéslehetőséget. Utánpótlás korosztályban a heti minimum 3 edzés, felnőtt korosztályban heti 4 edzéssel készülünk. TRSE stábjában 5 szakedző és 1 erőnléti edző gondoskodik a felkészítésről.



– Hogy néz ki az edzőtábor programja?

– Két hétig béreljük a Hóllókő melletti Futrinka vendégházat, és a közeli település sportcsarnokát, ahol az első héten az U15,U17 korosztály, majd a második héten az U19 és felnőtt korosztály edz. A festői környezetben, minden igényt kielégítő szálláson (szauna, dézsa), korszerűen felszerelt szobákban pihenhetik ki a játékosok a napi 2-3 edzés fáradalmait. A kétszer 7 napig tartó edzőtábor egyben csapatépítés is, ahol megismerhetik egymást a csapattagok, az edzők, itt derül ki igazán, hogy ki a csapatjátékos.



– Volt mozgás a játékoskeretben?

– Természetesen minden évben van mozgás, egyrészt a továbbtanulások miatt, másrészt egy 18-20 éves lánynak akinek van jövőképe, el tudja dönteni, hogy a csapatban szerzett sikerélményekhez mennyit tesz hozzá, és bár csúnyán hangzik, érdemes-e ezzel foglalkoznia. Mivel a csapatsport elég időigényes, ezért mindig van lemorzsolódás. Ugyanez utánpótlás szinten nem érzékelhető, folyamatosan növekszik a létszám.



– Mikor kezdődik a szezon?

– Végleges versenynaptár még nincs, de szeptember végén október elején játsszuk első mérkőzéseinket.



– Mi a kitűzött cél a bajnokságban?

– A kitűzött cél elsősorban az, hogy mindenki örömét lelje a játékban, szívesen járjon az edzésekre és mérkőzésekre. Minden korosztályban nyújtunk versenyzési lehetőséget, ahol a legjobb tudásukat próbáljuk kihozni a játékosoknak. Mindenki a jobb eredményre hajt, természetesen nem titkolt vágyunk az osztályozó mérkőzés, esetleges NB I-be jutás.



Bertók Csaba

A Nyíregyháza NBI-es csapatában négyes ütőként olyan játékosokkal játszott egy pályán mint Jan Kapera vagy Jozef Mikunda. A BSC, NYVSSC, KOMÉP, DÁG, SRK SE csapataiban is játszott.

1987-94. között testnevelő tanár a Sárberki Általános Iskolában, emellett aktívan játszik a KOMÉP-ban és utánpótlás edző is. 3. korcsoportos csapatai minden évben bejutnak a diákolimpia országos döntőjébe megszakítás nélkül, többször megkapta az év ,,utánpótlás nevelője„ díjat. Segít létrehozni az 1. Magyar Strandröplabda bajnokságot Tatabányán az Oázis strandon, ahol a profi kategóriát Mészáros Péterrel megnyeri.

16 korosztályos válogatott röplabdázó és nagyon sok NB-I es játékos kezdte nála a pályafutását, vagy járt hozzá edzésre. Amire a legbüszkébb az eredmények közül: az ESCOM-Kupán az egy évvel idősebb IV. korcsoportos magyar válogatottat győzik le tanítványai, illetve amikor a magyar strandröplabda bajnokság egyik döntőjét a Koch-Zirigh – Vejtey-Gubik páros játszotta és ezt a TV-n keresztül az egész ország láthatta.

Bálint, Csaba és Botond fiai is röplabdáztak, illetve játszanak még NB-1 es csapatban.

Edző kollégái szerint az egyik legnagyobb erőssége jó pszichológiai képzettsége, amivel akár teljesen reménytelennek tűnő már-már vert helyzetből is képes felrázni csapatát és megfordítani a mérkőzést.

Tanítványai szerint pedig az a jó benne, hogy mindenki ,,királynak ” érzi magát ha a csapatában röpizik. Remek hangulatot tud teremteni, mert azt vallja, rosszkedvűen nem lehet igazán jól röplabdázni.