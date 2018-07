Dunaújvárosban rendezték meg az IDPA, vagyis önvédelmi szituációs lőversenyt, amelyen az Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub négy versenyzője is indult.

A népes mezőnyben a magyar indulók mellett lengyel, moldovai, osztrák, román, szlovák és ukrán versenyzők is szerepeltek, akik rendkívül masszív ellenfélnek bizonyultak. Az esztergomi sportolók dicséretre méltó módon helytálltak, és rengeteg versenytapasztalattal gazdagodtak a könnyűnek nem mondható lőversenyen.

Az ESP, vagyis a módosított szolgálati pisztoly kategóriában a klub kötelékéből egyedül Heer Ádám indult, aki tizedik helyen fejezte be a versenyt. Az SSP, vagyis a gyári szolgálati pisztoly divízióban három esztergomi lövész szerepelt. Ebben a kategóriában indult el a legtöbb versenyző, köztük Magyarfalvi Norman is, aki 38. lett. Társai, Vén Zsolt a 43., míg Peller Balázs az 52. helyen fejezte be a versenyt. A nemzetközi versenyen induló sportembereket Kobezda Andrea és Keresztesi Zsolt készítette fel.