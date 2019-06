Díjazták a megyei foci legjobbjait, köztük olvasóink kedvenceit

Évadzárón értékelte az elmúlt szezont az Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága. A Kemma.hu és 24 Óra közönségdíjai is gazdára találtak.

Minden évben szokás szerint évzárót tart az MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatósága. A tatai Old Lake Golf Hotelben az évzárót idén is egybekötötték az év legjobbjainak díjazásával. A szakmai elismerések mellett ezúttal is volt lehetőség a közönség véleményének kinyilvánítására, hiszen a 24 Óra és a Kemma.hu szavazásán négy kategóriában is lehetett voksolni a legjobbakra. A szavazáson majd’ ötezer voks érkezett a jelöltekre,

A megyei első osztály legjobbjának Kopányi Ádámot, a Sárisáp középhátvédjét választották a drukkerek, míg a megyei másodosztályban az Ászár fiatal támadója, a 44 találatig jutó Büki Csanád diadalmaskodott a közönség szavazatai alapján.

A harmadosztály legjobbjának a Déli csoport bajnokánál, az Almásfüzitőnél játszó rutinos Péter Antalt találták, míg idén először a legjobb női játékosra is vártuk a voksokat. Itt Barta Viktória, a Tata fiatalja bizonyult a legjobbnak.

A közönségszavazásban diadalmaskodóknak a 24 Óra és a Kemma.hu részéről Tímár János megyei üzletszervezési vezető és Takács Zoltán főszerkesztő adta át az elismeréseket.

További részletek a 24 Óra június 22-i számában.