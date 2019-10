Magabiztos és kiszenvedett győzelmeket hozott a másodosztály hétvégi fordulója

A megyei másodosztályban az eddig veretlen Ete kikapott Csolnokon, így az ismét nyerő Környe hat pontra növelte előnyét az élen.

A listavezető Környe kiütéses győzelmet aratott a Pilismarót ellen, a listavezetőnél Zelenai Erik háromszor volt eredményes. A remek formában lévő, zsinórban ötödik meccsét nyerő Csolnok nagy bravúrt végrehajtva legyőzte az eddig még veretlen Etét. Zsolnay Zsolt Pál a második félidő első felében duplázott, erre pedig csak egy etei válasz érkezett. Az Ete továbbra is második, de most már vesztett pontok tekintetében is a Környe mögé szorult.

A Mocsa egy szerencsés találattal gyűrte le a Banát és tartja harmadik helyét, míg a Bajót számára nagyon nehéz meccsen, a hajrában kétgólos hátrányból fordítva nyert a második félidőt emberhátrányban végigjátszó Ács vendégeként. A Süttő a triplázó Kottra Márk vezetésével, egy óra alatt hatot lőve intézte el az Ászárt, míg a Császár a Piliscsévet verte könnyedén. A hazai csapatnál három játékos duplájával jött össze a féltucat gól. A Felsőgalla a Kocsot verte nagyon simán, a hazai csapatban Benő Gábor triplázott. A góllövőlista élén az ezúttal kétszer is eredményes környei Szabó Krisztián áll 20 góllal.