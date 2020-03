Testvérének lőtt gólt a vértesszőlősi focista a Tatabánya elleni meccsen

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztály 18. fordulójában kikapott a Nyergesújfalu, szabadnapos volt a Koppánymonostor, így újra a Tatán nyerő Zsámbék a második.

Szomszédvári rangadóval kezdődött a forduló a megyei bajnokság első osztályában szombaton. A Tatabánya végül 9-1-re verte a Vértesszőlőst, de Dombai Viktor azért egy alkalommal megtréfálta testvérét, a Tatabánya kapuját őrző Dombai Andrást.

Az Esztergom végül papírforma-győzelmet aratott Nagyigmándon, a rossz pályán is kijött a két csapat közötti különbség. A Zsámbék visszavágott a Tatának az őszi vereségért, ötöt gurított a Bodó-legénység a házigazdának. Ezzel a fordulót követően a zöld-fehérek fel is léptek a dobogó második fokára, miután a Koppánymonostor szabadnapos volt a hétvégén.

A Nyergesújfalu viszont meglepő vereséget szenvedett az alapembereit nélkülöző Sárisáp otthonában. A hazaiak gyorsan vezetést szereztek, előnyüket a szünetig kettőre növelték. A második félidőben jött a harmadik hazai gól, a Nyergesújfalu erejéből pedig már csak a szépítésre futotta. Szoros és „hatpontos” meccset húzott be hazai pályán az Oroszlány a Bábolna ellen, így itt is sikerült a visszavágás az őszi vereségért. Ezzel a diadallal a két csapat helyet is cserélt a tabellán, az Oroszlány a rossz kezdés után már a hetedik.

A „sváb-rangadót” a végeredmény szempontjából könnyen húzta be a Kecskéd Vértessomlón, de a hazaiak bő egy órát emberhátrányban játszottak. A Kecskéd az előző hétvégén nem játszott, így most mutatkozott be tavasszal.