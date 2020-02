Kettős győzelemmel negyeddöntős a Dorog a Magyar Kupában

A Dorogi FC bejutott a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjébe, miután a hazai 4-1-es sikert követően 2-0-ra nyert a fővárosban a III. Kerületi TVE ellen.

A dorogiak a 4-1-re megnyert első mérkőzés után bizakodva várhatták a visszavágót. Noha a III. Kerületi TVE legnevesebb játékosa, Rajczi Péter a kispadon kezdett (és végig ott is maradt), a fővárosiak mindent egy lapra feltéve támadtak már az első perctől. A vendégek azonban kontrollálták a mérkőzést és a hajrában a nagyobb rutin – és két csereember – döntött: előbb Vígh, majd a lefújás előtt nem sokkal Girsik is betalált. A dorogiak ezzel hozták a papírformát és nagyon simán jutottak be a sorozat legjobb nyolc együttese közé.

Az erőltetett menet után most egy hosszabb szünet következik, a Dorogi FC ugyanis szabadnapos a hétvégén, legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Haladás otthonában.

Balogh Pál, a Dorogi FC szakmai igazgatója: – Jó ellenféllel szemben megérdemelten jutottunk tovább.