Itt a pontos menetrend, mikor suhan át a Giro d’Italia az ön településén

A Giro d'italia nemzetközi kerékpáros körverseny tizenhét megyei települést érint. Íme a percre pontos időpontok, mikor zárják le a településeken az útszakaszokat.

Amint arról beszámoltunk, a Tour de Hongrie után újabb nemzetközi bicikliverseny, Giro d’Italia körverseny is érinti Komárom-Esztergom megyét. A bicikliversenyt május 9. és 31-e között rendezik, a futam Budapestről indul majd, és május 10-én halad át megyénken.

A girohungary2020.hu pedig már percre pontos menetrendet is közzétette, pontosabban a verseny miatt az adott szakaszok zárásainak kezdetét és végét. Így a versennyel érintett települések lakói is pontosan tudnak tervezni, hogy mikor nézhetik meg testközelből is a biciklisek hadát.

A verseny magyarországi szakaszának első etapja május 9-én, szombaton egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz, amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark Ádám téren keresztül a Várban zárul. A második, 193 kilométeres etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol május 10-én Komárom-Esztergom irányába. Szűkebb hazánkon áthalad, majd Pannonhalmán át Győrben ér véget a táv. Megyénkben az alábbi időpontokban számíthatnak a települések lakosai lezárásokra:

Település Útvonal zárás kezdete Útvonal zárás vége DÖMÖS 11:28 14:01

PILISMARÓT 11:33 14:07 ESZTERGOM 11:40 14:26 TÁT 12:05 14:37 NAGYSÁP 12:17 14:50 BAJNA 12:23 14:54 HÉREG 12:34 15:05 TARJÁN 12:40 15:14 VÉRTESTOLNA 12:52 15:23 AGOSTYÁN 12:58 15:30 TATA 13:02 15:42 KOCS 13:19 15:53 NAGYIGMÁND 13:34 16:08 CSÉP 13:44 16:16 KISBÉR 13:58 16:30 BAKONYSZOMBATHELY 14:07 16:39 BAKONYBÁNK 14:13 16:46

A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérvárról indul, a Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen át halad a nagykanizsai befutóig.

A verseny mindenképp lázba hozza az egész országot, így szűkebb hazánkat is, hiszen a versenyről szóló közvetést több millió néző követi nyomon élőben. Ez természetesen országimázsnak sem utolsó dolog, hiszen a világ öt kontinense láthatja hazánk látványosságait, tájait és műemlékeit. Az utak mentén egyébként akár napi 3-400 ezer szurkoló is nézi a bicikliseket.

Révész Máriusz, a Giro Hungary 2020 szervező bizottságának elnöke, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a közelmúltban kiemelte, a Tour de France után a világ második legrangosabb kerékpáros versenyének számító sporteseményt öt kontinens, 198 országában közvetítik majd, azaz a világ figyelme Magyarország felé fordul, ezért az útvonalat igyekeztek úgy összeállítani, hogy az látványos turisztikai célpontok mentén haladjon el.