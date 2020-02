Ismét Esztergom lesz a Tour de Hongrie végállomása

Február 12-én mutatták be a Tour de Hongrie hivatalos útvonalát a Budapesti Music Centerben. A bicikliverseny május 13-án indul Debrecenből, és a végállomása, ahogy 2019-ben is, Esztergom lesz május 17-én. Így a Giro d’Italia után hét nappal ez lesz a második nemzetközi bicikliverseny a térségben.

A sajtótájékoztatón Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökének köszöntője után a Tour de Hongrie társadalmi szerepvállalásáról esett szó. A Magyar Kerékpáros Körversenyt szervező Vuelta Sportiroda a nemzetközi sporteseményt kísérő, kiemelkedő média jelenlétet felhasználva ebben az esztendőben is a közlekedésbiztonsági képzés és oktatás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Eisenkrammer Károly, a verseny szervezőbizottságának elnöke elmondta, több szempontot is figyelembe vettek az útvonal kialakításánál, de az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ebben az évben elsősorban olyan helyszínekre jusson el a Magyar Körverseny, amelyeket nem érint a Giro d’Italia magyarországi útvonala. A szakaszok többsége Kelet- és Észak-Magyarországon halad majd, az útvonal hét megyét, húsz várost, köztük négy megyeszékhelyt és további ötvenöt települést érint.

A szakaszok közül az első három gyakorlatilag sík etap lesz, amely jó lehetőséget kínál a profi csapatoknak a mezőnybefutó gyakorlására. A negyedik szakasz hazánk legmagasabb hegyén, a Kékesen hegyi befutóval ér véget, ez a nap döntően befolyásolhatja a körverseny végeredményét. Az utolsó etap a hazai profi és amatőr kerékpárosok egyik legkedveltebb „edzőpályáján”, a Pilisben zajlik majd, az Esztergomból induló és ide visszaérkező körön négyszer mennek majd végig a versenyzők, megmászva a dobogókői emelkedőt a Pilisi Parkerdőben.

World Tour-csapatok indulnak a rajtnál

2020-ben ismét hét fős együttesek szerepelhetnek, a mezőny lét- száma várhatóan 140 fős lesz. A szervezők eddig tizenhárom csapat érkezését jelentették be, eszerint indul a World Tour-csapatok közül az Astana Pro Team, a TREK-Segafredo, a Mitchelton Scott , a Team Jumbo- Visma és a CCC Team, a Pro Teamek közül az Androni Giocattoli Sidermec, a Gazprom RusVelo, a Riwal Readynez, a Team Novo Nordisk és a Bardiani CSF-Faizané, a kontinentális csapatok közül pedig a Kometa-Xstra, a Team Novák, az Adria Mobil és a Giotti Victoria is. A rajtnál ott lesz a magyar válogatott, s több klub színei- ben is indulnak magyar bringások, várhatóan összesen 10–15 fő.