Felfrissült kerettel vágnak neki a tatabányai kézisek az új szezonnak

Tizenhárman eligazoltak a férfi kézilabda NB I. bronzérmesétől, a Grundfos Tatabánya KC-tól. Ezzel szemben hat új játékost szerződtettek a Kék Tigrisek. A szakemberek szerint nem néz ki rosszul az átalakuló Tatabánya sem.

A kényszerű holt idényben nagy mozgás volt tapasztalható az élvonalban, így a Matics Vladan vezetőedző dirigálta Tatabányánál is. Az elmúlt hónapok személyi változásairól Marosi Lászlóval, a klub elnökével beszélgettünk, aki kiemelte, hogy valamennyi távozó játékosuknak köszönettel tartozik az egyesület.

– Dénes Janival kezdeném – mondta a sportvezető –, mert ő külön kategória, hiszen több mint tíz évig, igazi csapatemberként és kapitányként küzdött értünk. A neve összeforrt a Tatabányával. Pásztor Ákosról is elmondható, hogy hosszú időn keresztül szolgálta a klubot.

A Kék Tigriseknél eltöltött idő rangsorában három idegenlégiós következik. Vladimir Varjes, Milos Vujovics és Milos Bozovics. Információink szerint Vranjes Bresztben játszik tovább, Vujovics a Füchse Berlinben. Bozovics pedig már a bajnokság „félidejében” Horvátországba igazolt. Remek, gólerős játékosoktól búcsúzik az egyesület, akik tudásuk legjavát adták a Tatabánya sikeréért. A fiatal Deményi Xavér is ebbe a sorba tartozik, aki az FTC-hez szerződött. A tehetséges Borzas Urosról pedig úgy hírlik, hogy a francia bajnokságban folytatja.

– A csapat hasznos tagja volt Szász András, aki Bukarestbe tart – jegyezte meg Marosi László. – Kiváló kapusunk, Borbély Ádám, a népszerű Maci sem marad. Mindannyian remek kézilabdázók. A még rutintalan Ernei Bence előtt is szép jövő állhat. Ő nagyon fiatalon került a mély vízbe, és a gólkirályunkat, a maródi Vujovicsot nem volt egyszerű neki helyettesítenie, majd ő is megsérült. De Vitalij Komogorov is kitett magáért, valamint a szezon közepén ideigazolt Holpert József és Marko Davidovics is szívvel-lélekkel segítettek a sérülések miatt megtizedelt csapatunkon, meghálálva a bizalmat. Köszönet illeti mindannyiukat…