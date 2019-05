Fejlődik a birkózás, de sok munka van még hátra

A Magyar Birkózó Szövetség országjáró fórumának helyszíne Tatabánya volt, ahol az országos szövetség vezetősége számolt be az elmúlt években végzett munkájáról.

A Magyar Birkózó Szövetség jelenlegi elnöksége 2015-ben kapott megbízást, majd a márciusi rendkívüli, egyben tisztújító közgyűlésén döntött arról, hogy a jövőben az országot bejárva találkozik azokkal, akik a sportágat helyben „művelik”. A tatabányai Agorában megtartott május 22-i rendezvényen a szövetség részéről Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter és Komáromi Tibor alelnökök, valamint Farkas Tibor főtitkár vettek részt.

A megjelent vendégeket Schmidt Csaba polgármester köszöntötte, majd Németh Szilárd tartott beszámolót a szövetség 2015 óta végzett munkájáról. Mint mondta, az országos szövetség 2015-re anyagi és erkölcsi válságba került, az új elnökségnek pedig ebből a helyzetből kellett talpra állítania a sportágat. Az új vezetés mindent megtesz a szövetség működésének átláthatóságáért, emellett az egyesületi támogatásokat a korábbiakkal ellentétben szigorúan objektív alapon, az eredményesség mentén kívánja kiosztani.

A szövetség központi támogatása az idei évre 775 millió forint, ebből 450 millió jut az egyesületeknek. Komáromi Tibor alelnök vezetésével átalakították a honi versenyrendszert, emellett törekednek rangos nemzetközi versenyek megrendezésére is. Ennek egyik legszebb példája a tavalyi budapesti világbajnokság volt, de tervben van egy olimpiai kvalifikációs verseny megrendezése is 2020-ban.

Törekednek a létesítmények fejlesztésére is, megyénkből Dorog már új csarnokot kapott, a tatabányai létesítmény már felújítás alatt áll (hogy aztán a TSC-s birkózók az épülő új sportcsarnokban kapjanak majd helyet), de Esztergomban is folyamatban a helyi létesítmény fejlesztése. Fejlődött a szövetség kommunikációja is, emellett egyre inkább megbecsülik a sportág jeles honi alakjait (ezen törekvés keretében kapott Edzői Életműdíjat a tatabányai Katona Géza is 2016-ban. Természetesen a problémákról is szó esett: a legfontosabb jelenleg az utánpótlásbázis bővítése, emellett Németh Szilárd mindenképpen javítani szeretne a hazai birkózólétesítmények higiéniai állapotán is.