Bravúros Győzelem: BL-győztes óriást vertek a tatabányai kézisek

A tatabányai kézisek folytatva lehengerlő teljesítményüket a szerdai edzőmérkőzésen a lengyel óriás, Kielce csapatát is két vállra fektették.

Egészen elképesztő formát mutat a pandémia után újrakezdődő időszakban a Grundfos Tatabánya KC kézilabda csapata. Az együttes edzőmérkőzések hadával készül az új idényre, amelyek tekintetében igen szép eredményt tud felmutatni. Szerdán az együttes, egy egykori BL-győztes együttest, a Kielcét látták vendégül a Kék Tigrisek a Földi Imre Sportcsarnokban. A mérkőzés előtt a csapat az újraindulás óta remek mérleget produkált, amelybe egy tekintélyt parancsoló, Veszprém elleni bravúrgyőzelem is belefért.

A Tatabánya szerda délután sem akarta megszakítani a lenyűgöző sorozatát, mit sem törődve azzal, hogy az ellenfél egy igazi nagy ágyú lesz. A Matics legénység nem hagyta ellépni a vendég óriást és próbálta tartani a lépést, ami az első félidőben szinte teljesen sikerült is, ugyanis a lengyel sztárcsapat csupán 4 gólos előnnyel, 11-15-ös eredménnyel mehetett pihenni. Azt pedig tudjuk, hogy ebben a sportágban a 4 gól pillanatok alatt ledolgozható különbség. Ezt be is bizonyította a házigazda Tatabánya a második félidőben, amely igazán izgalmas és szoros játékot hozott.

A második játékrészben a Tatabánya elkezdte ledolgozni a hátárnyát. Ezt olyan jól abszolválták a Kék Tigrisek, hogy nem csak egalizálni tudtak, de a meccs végén a győzelmet is sikerült megszerezni. Ami az első félidőben 4 gólos hátrány volt, az a mérkőzés végére egy gólos előnnyé érett 28-27-es végeredmény formájában. Ezzel a Tatabánya a második játékrészt 5 góllal, 17-12 arányban hozta le.

Matics Vladan: – A sikerünk a jó kapusteljesítménynek, valamint annak köszönhető, hogy hatvan percig bírtuk a tempót a BL-győztessel. A védekezésünk most is korrekt volt, de támadásban még vannak hiányosságok. Ennek ellenére megérdemeltük a győzelmet.