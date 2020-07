Amerikai irányítójával hosszabbított szerződést az OSE Lions

Az OSE Lions hivatalos weboldalán jelentette be, hogy szerződést hosszabbított amerikai irányítójával, Remy Abellel, aki így harmadik idényét kezdi meg Oroszlányban.

Az első osztályban szereplő OSE Lions csapata két magyar játékosával is szerződést hosszabbított. Egyikük a 1-2-es poszton bevethető Illés Máté, mellette pedig a 4-5-ös poszton szereplő Garamvölgyi Ákos.

Ezt követően aztán a napokban újabb bejelentést tett az OSE a hivatalos weboldalán: szerződést hosszabbított Remy Abell is a klubbal. Az amerikai irányító már a B-csoportban is a klub játékosa volt, de a feljutást követően is hasznos tagja tudott maradni a gárdának. A tavalyi csonka szezonban mind a 21 mérkőzésen kezdőként pályára lépve 14,4 pontot, 2,8 lepattanót és 1,7 gólpasszt átlagolt.

Remy szerződésének megújításával az oroszlányi gárda egy kiegyensúlyozottan teljesítő, a magyar bajnokságot jól ismerő, 1-es és 2-es poszton is bevethető légióst tartott meg. Remy nagyon várja, hogy visszatérhessen Oroszlányba és megkezdje zsinórban harmadik ottani szezonját. Jelenleg a TBT elnevezésű, egyenes kieséses rendszerű amerikai tornán tartja formában magát, ahol a hétvégi mérkőzésen 17 ponttal járult hozzá csapata továbbjutásához.

A régi arcok mellett egy új igazolást is bejelentett nemrégiben az OSE, méghozzá a bajnok Falcótól. A 26 éves, 196 cm magas, 3-as poszton bevethető Bíró Olivér Szombathelyről teszi át székhelyét a megyénkbe. Első szombathelyi idényében 4 pontot, 2,5 lepattanót és 1 gólpasszt átlagolt 13,5 perc alatt, majd a csonka szezonban 15 mérkőzésen – átlagosan 11,9 percet a pályán töltve – 2,6 ponttal, 2,1 lepattanóval és 0,6 gólpasszal segítette a bajnokot.