Kedden lejárt a kompenzációs, a fővárosi és a vármegyei listák, valamint a területi és az országos nemzetiségi listák bejelentésének határideje a júniusi választásra. 10 ezer lakos feletti településeken lehet kompenzációs listáról is mandátumot szerezni. A vármegyei közgyűlés tagjaira (pártlistákra) a nem megyei jogú városokban élők voksolhatnak. Eszerint a tatabányaiak és az esztergomiak nem. A szavazólapokon szereplő sorrendet kedden sorsolták ki a helyi, illetve a területi választások, miután hétfőn a polgármesterjelöltek sorrendjét is hasonló módon döntötték el.

Június 9-én nemcsak a helyi képviselő- és polgármesterjelöltekre, de két várost leszámítva a vármegyei listákra is szavazhatunk

A vármegyei lista sorsolása szerint az alábbi sorendben szerepelnek majd a pártok a valasztas.hu tájékoztatása szerint:

Fidesz-KDNP Magyar Szocialista Párt Közös Erővel a megyénkért Egyesület Demokratikus Koalíció Mi Hazánk Momentum

A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárainak legalább 3 százaléka ajánlott. Mint ismert, május 6-án járt le az ajánlások és a jelöltbejelentések határideje, és ezt követően ki is sorsolták, hogy az aspiránsok milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon. A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján gyűjtöttük ki a jelölteket. Fontos tudni, hogy a Helyi Választási Bizottságok határoznak a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ezen határozatok ellen pedig három naptári napon belül lehet jogorvoslattal élni.

Összeállításunkban azt is szerepeltetjük, hogy az NVI tájékoztatása szerint kiknek az esetében nem jogerősek még a döntések. Azt is jeleztük, hol indul újra a most is regnáló településvezető. Van, ahol egyetlen ember indul a településvezetői posztért, sokan közülük most is ezt a pozíciót töltik be, de megtaláltuk azt a kistelepülést is, ahol heten is pályáznak a feladatra. A városok polgármesterjelöltjeit korábbi cikkünkben már bemutattuk.