Gőzerővel tartanak az érettségi vizsgák, én nosztalgiával gondolok vissza azokra az időkre, amikor gimnazista voltam Tatán. Három évig nagyon szerettem az érettségit, hiszen akkor az alsóbb évfolyamoknak érettségi szünet volt. Barátaimmal ki is használtuk ezeket a napokat. Jó idő esetén a Fényes fürdő felé vettük az irányt, különben meg fociztunk, kosaraztunk, bicikliztünk. Szóval mozgással, sportolással töltöttük az ajándék szünidőt. Manapság kevés középiskolás korút látni ilyenkor a szabadban. Vagy ha igen, azt csinálják, amit otthon: bámulják a mobil képernyőjét. Természetesen, ahogy mindig, most is tisztelet a kivételnek!