A tatai mester első magyar aikidósként kapta meg a tokiói dojo elismerését

Elsner László, a tatai székhelyű Aikido Alapítvány technikai igazgatója megkapta az igen megtisztelő shihan-i címet az aikido központjától, a tokiói Hombu Dojo-tól.

Az aikidóban 7. danos Elsner László a közelmúltban shihan-i címet vehetett át a szigetországban, mintegy az eddigi munkássága elismeréseként, megbecsüléseként. A shihan legegyszerűbb, legrövidebb fordítása talán a mestertanár, amely egyben jelzi a japán kultúra árnyaltságát is.

A küzdősport ezen ágában, ahhoz, hogy valaki kiérdemelje, minimum 6. dan fokozattal és annak megszerzését követően minimum hat év szakmai munkássággal kell „rendelkeznie”. Ez a cím azonban független a danfokozatok rendszerétől. Nem jár automatikusan, hanem egy bíráló bizottság vizsgálja meg a jelölt életútját, aikidóban és annak oktatásában betöltött szerepét, jártasságát, elért eredményeit. Ettől függően közös döntés alapján ítélik meg a kinevezést, amelyről oklevelet is kiállítanak. Erről a „kinevezésről” beszélgettünk Elsner Lászlóval.

– Különösen megtisztelő számomra ez a kinevezés, hiszen a Hombu Dojo egy olyan gesztust tett, amivel elismeri mind a saját munkásságomat, mind a magyarországi aikidót – mondta az újsütetű mestertanár.

– Erre a címre nem lehet vizsgázni. Mikor elkezdtem az aikidót, még az első danfokozat is távolinak tűnt. Soha nem fordult meg a fejemben, hogy ez a nap is eljöhet. Nagyon hálás vagyok a Hombu Dojo-nak, de legfőképpen mestereimnek és tanítványaimnak, akik nélkül ezt nem sikerült volna elérnem. Elsner László kiemelte azt is, hogy ez egy megtisztelő cím a Hombu Dojo-tól, és egyben óriási bizalom a részükről, amelyet, ahogy eddig is, a jövőben is igyekszik erősíteni az aikido minél alaposabb tanulmányozásával, megértésével és lelkiismeretes átadásával.

Fontosnak tartja, hogy az alapító, Ueshiba Morihei üzenete és tanítása az egyetemes békéről minél több emberhez eljusson az aikido által. Lényegében az eddig járt utat, az eddig tanultakat szeretné még jobban tökéletesíteni. – Magam is úgy tudom, hogy honfitársam ezidáig még nem kapott shihan-i kinevezést – jegyezte meg.

– Éppen ezért külön öröm számomra, hogy szűkebb hazám, Tata városa ismét egy jelentős mérföldkőhöz érkezett, ami az aikido magyarországi történelmét is érinti. Igazán felemelő érzés, hogy ez a város a világ- és Magyarország „aikidós térképére” is felkerült.