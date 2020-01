A tatabányai vívótehetség már a világranglista negyedik helyén

Gnám Tamara, a bányász színeket képviselő vívótehetség ahogy a 2019-es esztendőt zárta, úgy kezdte az új évet is, és már a világranglista negyedik helyén áll.

Vívásban megyénk több kiválósága is nagyszerűen szerepel és szállítja a szebbnél szebb eredményeket. Ezen büszkeségeink táborát erősíti a Tatabányai SC nagyszerű versenyzője Gnám Tamara, aki az elmúlt évek során számtalan alkalommal mutatta meg tudását és tehetségét nem csak az utánpótlás, hanem a felnőttek mezőnyében is. Tamara számára szépen zárult a 2019-es esztendő és az új évet is kirobbanó formában kezdte meg.

Tamara még a karácsonyt megelőző hétvégén vett részt az országos bajnokságon, ahol a felnőttek mezőnyében harcolt meg vetélytársaival a minél szebb eredményért. A bányász színekben vívó tehetség számára olyan jól sikerült a megmérettetés, hogy számos felnőtt ellenfelét maga mögé utasítva a csodálatos 8. helyet sikerült megszereznie.

Nem csak itthon, a nemzetközi mezőnyben is sikerült megcsillogtatni tudását, amellyel igazolta, hogy helye van a világ legjobbjai között. Nemrégiben Burgosban, Spanyolországban szerepelt Tamara a junior női párbajtőr Világ Kupa versenyen. A viadalon 203-an indultak és ebből a népes mezőnyből a TSC kiválóságának a 13. helyet sikerült megszereznie. Ezzel a lehengerlő teljesítménnyel Tamara a 6. helyet kaparintotta meg az összetett Világ Kupa sorozatban.

A 2020-as esztendőt megkezdve sem vette le a gázpedálról a lábát, a kiváló vívótehetség, aki ugy kezdte az új évet, ahogy az óévet befejezte. Méghozzá nem is akármilyen sikerrel. Tamara legutóbb Olaszországban, Udine városában mérettette meg magát Junior Női Párbajtőr Világ Kupa versenyen – írja a tatabanyaisc.hu. A 161 versenyzővel elrajtoló versenyen a TSC vívójának káprázatos vívással sikerült megszereznie az előkelő 10. helyezést. Az udinei versenyen nyújtott teljesítményével pedig Tamarának sikerült előrelépnie a világranglista 4. helyére.