A mislenyi átok ismét lecsapott: kiesett a Magyar Kupából a Bányász

Kozármislenyben szenvedett egygólos vereséget a Tatabányai SC, így a csapat búcsúzni kényszerül a Magyar Kupa sorozatától.

– Ezúttal a MOL Magyar kupa sorozattól köszönt el csapatunk a Kozármisleny ellen, s ezzel a mérkőzéssel sem sikerült megtörni a régóta húzódó múltbeli „átkot” a Pécs melletti csapat ellen. Habár a kupameccsek mindig is újszerű hangulatot varázsolnak a stadionba, ezúttal nem lesz idén már több Magyar Kupa meccs a Grosicsban – olvasható a Bányász Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy jövőre újra nekifutnak. A továbbjutást jelentő mislenyi gólt a 60. percben csereként beálló Márkvárt Patrik a 62. percben lőtte be egyébként a tatabányaiak hálójába.

Mint írták, addig is sokkal inkább a bajnokságra kell koncentrálniuk, hiszen újoncként remekül kezdték a bajnokságot, és szeretnék is ezzel a lendülettel folytatni. A drukkereknek megköszönték, hogy Baranyába is elkísérték őket.