A dobogó harmadik fokán telel a Grundfos KC

A Grundfos Tatabánya KC férficsapata úgy áll most az első osztályú tabella harmadik helyén, hogy kilenc győzelme és négy veresége van.

A pontvadászat előtti időszakban jelentős változások történtek a Matics Vladan vezetőedző dirigálta Kék Tigriseknél. Heten távoztak és ugyancsak hét új játékos érkezett a keretbe. Sőt, a válogatott irányítót, Szöllősi Mátyást is az új fiúk közé lehet sorolni, hiszen ő, amikor ideérkezett, gyakorlatilag azonnal súlyos térdsérülést szenvedett. Őszi értékelés címén a változásokról, a nehézségekről, a csapat „nagyságáról” és a jövőbeni kilátásokról Matics Vladannal, a tatabányaiak szakvezetőjével beszélgettünk.

– Hat éve irányítom a csapatot, de eddig ez volt a legnehezebb fél szezonom – mondta. – Ennyi új igazolást még egyszer sem kellett beépítenem a keretbe. Már akkor úgy nyilatkoztam, hogy legalább fél évre lesz szükségünk ahhoz, hogy összeálljon a társaság. Annak idején senki nem számolt azzal, hogy aztán három meghatározó játékosunk is megsérül. A felkészülésből kiesett Bozovics, Komo­gorov és Vujovics is, majd Juhász is kidőlt. Ő mindjárt az első bajnoki fordulóban súlyosan megsérült. És arról se feledkezzünk meg, hogy menet közben Bartucz kapust, Ancsint, Baloghot és Pásztort is nélkülöznünk kellett. Kit hosszabb, kit rövidebb ideig. Az ezer sebből vérző Tatabányának a bajnoki sorsolása is brutális volt. Minden közvetlen riválisával idegenben mérkőzött ősszel, és a 13 fordulóból mindössze öt hazai meccsük volt.

– Úgy néztünk ki, mint egy halmozottan hátrányos helyzetű csapat – fogalmazott Matics mester. – De kibírtuk a sok sérült hiányát és a rossz sorsolás okozta valamennyi stresszt. Az EHF-­kupában is erős ellenfelet kaptunk, azt is kibírtuk, továbbjutottunk. Emellett némi bizonytalanság van a csapat jövőjével kapcsolatban is, de mi ezt a lelki terhet is elviseltük. Mindezt azért, mert profi szemléletű kézilabdázók alkotják a gárdát. Aztán itt van még az a már-már állandó nyomás, ami ránk nehezedik. Sokszor említettem, hogy a Veszprém és a Szeged elleni találkozókat mindenki elengedi. Teszem hozzá, mi azt sem szoktuk. Ellenünk viszont a többi együttes kettőzött erővel küzd. Most is, egész ősszel mindenki ránk „vadászott”. Ezt is kibírtuk… És innen üzenem mindenkinek, ha együtt marad a társaság, megtartjuk ezt a harmadik helyezést.

A szakvezető azt is elmondta, hogy a januári felkészülés alatt – a válogatottak elfoglaltsága miatt – legfeljebb a fél csapat tud együtt gyakorolni. – Úgy gondolom, január végére lehetünk komplettek – fogalmazott a vezetőedző. – Szívem szerint én tovább építeném a csapatot, hiszen most már európai szintű a Tatabánya. Európában tisztelik a csapatunkat, és már a nemzetközi porondon is tudják a riválisaink, hogy ki is az a Tatabánya. Remélem, ezen a szinten folytathatjuk azt, amit elkezdtünk.