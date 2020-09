20 mindenre elszánt új edzővel lett gazdagabb a megyei sportélet

A sportedzői tanfolyamot húszan végezték el, közülük 16-an a kosárlabda, két frissen végzett szakember a cselgáncs, és a sportlövészet területén mélyíthette el tudását.

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara korábban sikeres EFOP-pályázatot nyújtott be a Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra. A konzorciumi partnerségben megvalósítandó Nők a központban projekt egyik célja a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és munka összeegyeztethetőségének érdekében. A projekt képzésein az érintett régióban, megyénk nyugati részén ötszázan vettek részt.

A projekt egyik elemeként a megyei kereskedelmi és iparkamara OKJ-s sportedzői tanfolyamot indított, melynek lebonyolítását a felnőttképzéssel foglalkozó EducPro Kft. végezte. A tanfolyam helyszíne az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok volt. A sportedzői tanfolyamot húszan végezték el, közülük 16-an a kosárlabda, valamint két frissen végzett szakember a cselgáncs, és a sportlövészet területén mélyíthette el tudását.

Az edzőképzésen több hölgy is végzettséget szerzett, ami a program sikerét jelzi. Az újonnan végzett edzők számára szerdán este adták át az okleveleket a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok konferenciatermében. Az ünnepélyes eseményen részt vett Beck Ferenc, a sportcsarnokot napi szinten használó oroszlányi kosárlabdázókat is tömörítő Oroszlányi Sport Egylet elnöke, Heckel Zoltán, az EducPro Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Zoltai Dániel, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. A program megvalósulásához segítséget nyújtott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.