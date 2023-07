Nagy István agrárminiszter a módosító törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta, hogy meghallották a gazdatársadalom kérését és meg is tették a szükséges lépéseket. A magyar kormány és a gazdák szövetsége "tűzben edzett", ezért most és a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a gazdálkodók nyugodt és stabil körülmények között végezhessék feladataikat. A magyar gazdák a háború, a szankciós energiaválság és az aszály mellett is folyamatosan helyt állnak, ezért nem plusz teherrel kell nehezíteni munkájukat, hanem segítséget kell nyújtani számukra és köszönettel lenni feléjük