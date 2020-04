Elhunyt Shirley Knight, Az ifjúság édes madara Oscar-jelölt színésznője

A 83 éves színésznő természetes halállal halt meg szerdán a texasi San Marcosban.

Elhunyt Shirley Knight amerikai filmcsillag, akit a hatvanas években nyújtott alakításaiért kétszer is Oscar-díjra jelölt az amerikai filmakadémia.

A 83 éves színésznő természetes halállal halt meg szerdán a texasi San Marcosban – közölte lánya, Kaitlin Hopkins, aki a Facebookon búcsúzott édesanyjától.

Knight, aki 1960-ban a The Dark at the Top of the Stairs, 1962-ben pedig Az ifjúság édes madara című Tennessee Williams-regényből készült filmjéért kapott Oscar-jelölést, még nyolcvanévesen is dolgozott: A pláza ásza Vegasban című komédiában játszotta el ismét A pláza ásza című 2009-es vígjátékban alakított szerepét – idézte fel a Variety.com.

Knight a pasadenai drámaiskola után Lee Strasberg színészstúdiójában is tanult. 1955-ben debütált a filmvásznon a Picnic című filmmel.

1997-ben a Lesz ez még így sem! című vígjátékban játszott Jack Nicholsonnal és Helen Hunttal, 2001-ben pedig az Angyali szemek című Luis Mandoki-filmben Jennifer Lopezzel szerepelt.

Nyolcszor jelölték Emmy-díjra, és 1988-ban a Thirtysomething című sorozat vendégszínészeként, majd 1995-ben a New York rendőrei-sorozat és a Indictment: The McMartin Trial című minisorozatért is elnyerte a tévés Oscart.

Színpadi szerepei közül Tony-díjjal ismerték el 1976-ban a Kennedy’s Children című darabban nyújtott játékát.