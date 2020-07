Teltházzal startolt az Esztergomi Várszínház

Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója felszólalt a Római karnevál című dráma előtt, ahol elmondta, hogy az évadnyitó előadás megtartása még egy hónappal ezelőtt is kétséges volt számukra.

„Még egy hónappal ezelőtt is kétséges volt, hogy július 4-én meg lehet tartani az évadnyitó előadást az Esztergomi Várszínházban, ugyanakkor a különböző intézkedéseknek és az intézményért való imádságoknak is betudható, hogy most mégis szép számú közönség előtt nyílt meg a teátrum kapuja.” Ezekkel a szavakkal indított meg beszédét július 4-én Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója, amikor a Római karnevál című dráma előtt szólt a közel teltházat jelentő publikum előtt.

A direktor rámutatott, hogy a Trianon 100-ra utalva egy olyan, a Nemzeti Összetartozás Évadja című műsorösszeállítással várják idén a vendégeket, melyben az elcsatolt részekről egy-egy színház képviselteti a magyarokat bemutatóival. A Római karnevál is ilyen produkció, hiszen azt a marosvásárhelyi Spektrum Színház, a soproni Petőfi Színház, a zentai Magyar Kamaraszínház és az Esztergomi Várszínház közös produkciójaként jegyzik. A következő előadás július 10-én lesz, akkor a Hobbi-sarok, illetve 11-én a Karády zárkája című darabot láthatja a közönség.