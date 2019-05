Már 12 ezer ember szívét dobogtatta meg József Attila Altatója ezzel a videóval

A Kemma.hu tizenöt embert kért meg, hogy szavalja el József Attila Altatóját. Facebook-oldalunkon négy nap alatt több mint 12 ezren látták már a különleges előadást.

Gyereknap alkalmából arra gondoltunk, József Attila egyik legismertebb versével idézzük fel a gyermekkort: az Altatóval. Tizenöten álltak kameránk elé, hogy két-két sort elmondva segítsenek összeállítani a különleges szavalatot, amely a visszajelzések alapján olvasóink tetszését is elnyerte.

A videóban diákok, sportemberek, művészek, rendőr, mentős, tűzoltó is szerepelt, hogy így idézzük meg, milyen is az, amikor dunna alatt alszik a rét. Ha lemaradt róla, most pótolhatja: