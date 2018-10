LEGO kiállítás nyílt Komáromban

Nemcsak a kiállítást nyitották meg, de minivárost is építettek Legóból a koppánymonostori művelődési házban. Vasárnap estig várják az érdeklődőket

Legókból nyitottak kiállítást a koppánymonostori városrészben található Dózsa György Művelődési Házban. Második alkalommal látogatott el ugyanis Komáromba a Balaton-Bakony Kocka Klub, amely csaknem nyolcvan négyzetméteren elterülő várost is felépített a nagyteremben.

Pallagi László az egyesület egyik tagja elmondta, hogy Magyarországon csupán néhány hivatalos Lego-klub létezik, egy az övék, amely észak-dunántúli, elsősorban veszprémi tagokból áll. A klub 2014-ben alakult meg egy baráti társaságból, amely havi rendszerességgel jön össze és évente csupán öt-hat helyszínen mutatja be kollekcióját.

– Számunkra is érdekes ez a kiállítás, mert otthon többnyire helyhiány miatt, csak dobozokban látjuk a gyűjteményünket – emelte ki Pallagi László. Az egyesület terepasztalokkal, ritka készletekkel, Lego-robotokkal, régi és új egyedi építményekkel is készült, valamint bemutatókkal, játékos feladatokkal és építősarokkal is várja az érdeklődő családokat szombaton és vasárnap is 10 és 18 óra között.