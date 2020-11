Te is elmondhatod a véleményed az oktatásról a tatabányai Agorában

Várják a jelentkezőket a november 20-i Youth is ON! ifjúsági konferenciára A Vértes Agorájába. A téma az oktatásügy lesz, a program angol nyelvű.

Ahogy korábban megírtuk, a szerdán életbe lépett, szigorított járványügyi intézkedések mellett a tatabányai Agora több programját is megtartja, köztük a Youth is On!, azaz szabad fordításban Fiatalok bekapcsolva! elnevezésű, angol nyelvű ifjúsági konferenciát is. A több éve futó program központjában idén az oktatásügy áll, célja pedig az, hogy a résztvevők elmondhassák gondolataikat az aktuális helyzetről és az esetleges problémákról.

– Idén immár harmadik alkalommal szervezzük meg a konferenciát, ami reményeim szerint a korábbi évekhez hasonlóan sikeres lesz. Előadóknak azokat a 15 és 26 év közötti fiatalokat várjuk, akiknek van véleménye a jelenlegi oktatásügyről, és szívesen megosztaná tapasztalatait egy tíz perces, angol nyelvű előadás keretében – mondta el Szénási Pál Mátyás, az Agora munkatársa és a konferencia szervezője. Hozzátette: közönségnek az idősebb korosztályok képviselőit is várják, akiket érdekel az oktatás mai helyzete, esetleg gyermekeik, unokáik érintettek a kérdésben.

A konferencia november 20-án, 17 órakor lesz az Agora kamaratermében.

Az előadóktól az alábbi három kérdésre várnak választ:

Mennyire érzed szabadnak magad az oktatásban?

Te hogy képzeled el az oktatás szabadságát?

Mit jelent számodra a szabadság az oktatási intézményekben, tanulmányaidban?

A három legjobbnak ítélt prezentáció készítője értékes díjat kap, illetve különdíjat is odaítél a zsűri. A program lebonyolításában részt vesznek A Vértes Agorája török önkéntesei, Burcu Buyuktopcu és Özge Findik is.

Előadónak jelentkezni két lépésben, az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével ITT, valamint a prezentáció témájának megjelölésével, és az előadás rövid, maximum 1400 karakteres leírásának egyidejű megküldésével lehet a [email protected] e-mail címre.

Bővebb információ az esemény oldalán érhető el ITT.