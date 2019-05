Itt a Komáromban forgatott Terminátor első előzetese

A tavalyi komáromi filmforgatás sokakat érdekelt, és a rajongók valószínűleg alig várják, hogy a hazai helyszíneket is megtalálják a filmben.

Ahogy arról tavaly beszámoltunk, Komáromban és Budapesten is forgatták a Terminátor legújabb részét, a Sötét végzetet. Komáromban, a volt Nokia-gyárban is vettek fel jeleneteket a filmhez, amelyben nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem a Sarah Connort alakító Linda Hamilton is szerepelni fog. A tavaly nyári forgatásról egy szemfüles olvasónk is készített videót. A rajongók örömére napokban pedig megjelent a film első hivatalos trailere is.