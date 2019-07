Ady-versből is fénykép lett a nagy múltú tatabányai fotóstáborban

Huszadik alkalommal szervezték meg Tatabányán a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Tábort. Az egy hétig tartó szakmai program kitűnő lehetőséget nyújt a fotósok számára ismereteik bővítésére, új technikák elsajátítására, vagy megismételhetetlen pillanatok megörökítésére.

A Bánhidai Erőműben találkoztam a szervezővel, fotós kollégámmal, Dallos Istvánnal és a tábor tagjaival. Néhány éve jártam már itt. Akkor is lenyűgözött a monumentalitása. Most nem lehetett bemenni az épületekbe, de így is hallani véltük a fémek, a víz, a kazánok zaját. S láttuk a pusztulást. A vasat is kikezdte már az idő, törött üvegek, hatalmas kerekek, és töredezett, rohadt lécek mellett, még a tó is az elmúlást mutatta. A tetején egy döglött hal himbálódzott.

Az egy hét alatt a tábor vezetője, Dallos István fotóművész több szakmai előadást tartott, érdekes feladatokkal, és különleges helyszínekkel. Mesélte, hogy az első napon elindított egy fotómaratont, amelynek lényege, hogy Ady Endre egy-egy versének részletét kell megjeleníteni fotókon. Közben előadást hallhattak arról, miként lehet vizualizálni a szöveget, a részleteket hogyan lehet képpé alakítani.

Óbarok és a volt katonai bunkerek remek lehetőséget nyújtottak a kibontakozásra, e régi létesítmények képi megfogalmazásának újragondolására. Ugyanezt szolgálták a Bánhidai Erőmű elhagyott építményei. A működő Tatabányai Erőművet is meglátogatták, majd szerepelt a programban személyi fényképezés és világítástechnikai bemutató. A szociofotó-készítés is mindig sok embert vonz. Ezúttal is Mésztelepre és Hatostelepre látogatnak a fotósok. Szombaton, a tábor zárásaként a héten készült alkotásokat elemezték.

– Próbálok szempontokat adni a fotósoknak, hogy mire fókuszáljanak a fényképezés során. A tábor nyitott, vannak idén is új tagok. Sőt, olyan is van, aki egy mobiltelefonnal érkezett. A képi megjelenítésnek nincs határa, ma már egy jó telefon is képes különleges fotót készíteni. Beszélgetés közben én is kedvet kapok. A döglött hal, a „jóléti szolgáltató csoport” lepusztult épülete, a kopott vasajtók látványa engem is fotózásra bír.