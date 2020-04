Zárlat a tatabányai kórházban: a szakrendeléseket is beszüntették

A fekvőbeteg-osztályain elrendelt zárlat mellett a járóbeteg-szakrendeléseket is beszüntették a tatabányai Szent Borbála Kórházban.

Ahogy arról beszámoltunk, Müller Cecília országos tisztifőorvos kedden a parlament Népjóléti Bizottságában bejelentette, hogy zárlatot rendelt el a tatabányai Szent Borbála Kórházban, ahol a házon belül kezdett el terjedni a koronavírus. Az intézmény szerda kora reggel a Facebook-oldalán közölt részleteket arról, hogy mit jelent a zárlat.

Közleményük szerint az intézmény amellett, hogy valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán zárlat lépett érvénybe, valamennyi járóbeteg-szakrendelés szüneteltetését is elrendelte az országos tisztifőorvos. A határozat a tatabányai központi telephelyen működő egységeket érinti. A Tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Kórházban továbbra is folyamatos az ellátás. Az intézkedésre a betegek és dolgozók biztonsága érdekében került sor, amely visszavonásig érvényes. Információink szerint mindemellett a dolgozók tesztelését is elrendelték, hétnaponként megismételve azt.

A kórházban felbukkant fertőzés kapcsán keddi adatok szerint 79 ember került kontakt- vagy gyanús esetként karanténba, mellettük 21 dolgozó tesztje lett pozitív. A COVID terjedésével kapcsolatban az oroszlányi hajléktalanszállót is ki kellett üríteni, ugyanis egy lakójuk, aki többször járt a tatabányai kórházban, szintén megfertőződött.

Amint újabb részleteket tudunk meg a kórházat érintő zárlatról, frissítjük cikkünket.