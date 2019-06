Visszavásárolnák Tatabánya központjában épülő szolgáltatóházat

Mosolygós arccal léptek be a polgármesteri hivatal nagytermébe a képviselők. A reggeli tikkasztó melegben a klimatizált közeg kellemes indulást ígért. A két tucat előterjesztés mellett három sürgősségi indítványt is napirendre tűztek, s már az első megtárgyalásakor kissé felforrósodott a hangulat a teremben is.

A megyeháza parkolójában épülő mélygarázs és szolgáltatóház jelentősen átformálja, és évtizedekre előre meghatározza a belváros arculatát. Az előbbi európai uniós projekt, az utóbbi építkezés pedig a város tulajdonában lévő T-Szol Zrt. mellett egy befektető, a Talentis Group Zrt. beruházásaként indult el. Schmidt Csaba polgármester kiemelte: a szolgáltatóház hasznosítása és egyéb szakmai kérdések tekintetében az utóbbi időben több nézeteltérés is volt a két tulajdonos között. Kiemelte: a város szeretné, ha a beruházás a tatabányaiak kényelmét szolgálná, s ezért kávézó és étterem kialakítása mellett a nagyobb szolgáltatókat szeretnék itt elhelyezni. A további félreértések elkerülése érdekében a város ezért ajánlatot szeretne tenni az 50 százalékos üzletrésszel bíró Talentis Group Zrt.-nek a tulajdoni hányaduk megvásárlására. A képviselők rendkívül hosszan és alaposan beszélték át az előterjesztést. Az ellenzéki képviselők között is voltak olyanok, akik üdvözölték a bátor elképzelést, hiszen ha az épület kizárólag a város tulajdonába kerül, a jövőben könnyebben tudják hasznosítani. A város működteti a Tulipános Házat

A város biztonsági rendszerének jelentős infrastrukturális fejlesztését szolgálná a várhatóan 6 millió eurós támogatás, amelyhez önerőt sem szükséges biztosítani. Tatabánya egy szlovák településsel együtt ad be pályázatot e témában.

A Tulipános Ház üzemeltetéséről is tárgyaltak a városatyák. A műemlék épület felújítása várhatóan az év második felére befejeződik. A későbbi működtetéséről szóló előterjesztésben két lehetőség szerepelt: önkormányzati működtetés, vagy a patinás épület bérbe adása. A közgyűlés határozata alapján a Cifra Palota működtetésére nem írnak ki pályázatot, a működtetéssel járó feladatokat a város látja majd el az épület átadását követően. Döntöttek a Tatabánya 70+program indításáról is. Októbertől lehet igényelni ingyenesen a hetven éven felüli tatabányaiaknak a tüdőgyulladás elleni védőoltást, és januártól kérhetnek az idősek heti négy órában házi segítségnyújtást. Mindezekre 85 millió forintot különítettek el. A döntés előtt néhány perces szünetet kért az ellenzék, majd megszületett a döntés: a város felhatalmazta a polgármestert, hogy a Talentis Group Zrt. 50 százalékos üzletrészére tegyen 195 millió forintos ajánlatot. Ezt követően döntés született arról, hogy hűségjutalmat kapnak már az idén augusztusban a polgármesteri hivatal dolgozói közül azok, akik minimum három éve dolgoznak a hivatalban. Az évek számának függvényében emelkedik az összeg is. A havi bér 40-125 százalékát kaphatják a dolgozók.