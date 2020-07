Varázslatosan tündökölt Dad felett is a NEOWISE üstökös

Hanali három órakor kapták lencsevégre a C/2020 F3 (NEOWISE) névre keresztelt üstököst az Oroszlányi járásban.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Facebook-oldalán osztotta meg a Dad felett is jól láthatóNEOWISE üstökösről szombaton hajnali háromkor készült fotót. Az éjszakai égbolton tisztán kivehető a fénycsóva, amelyet maga után húz az űr vándora. Az üstökös egyébként a Magyar Csillagászati Egyesület tájékoztatása szerint július 15-től már a kora esti égen észlelhető lesz.

Legutóbb, július ötödikén hajnalban is látványos fotók készültek a C/2020 F3 (NEOWISE) névre keresztelt üstökösről Dobogókőn, a kitisztult égbolton Komáromnál is sikerült lencsevégre kapni. A tatai csillagvizsgáló péntek estére-szombat hajnalra üstökös néző eseményre hívta az amatőr és profi csillagászokat. Az égbolt tényleg tszta volt, a dadi fotó is erről árulkodik.

A retrográd üstököst március 27-én fedezte fel e NEOWISE űrteleszkóp, ekkor még csak a déli féltekéről látszott. Az üstökös első hazai megfigyeléseit július negyedikén végezték.