Itt fogják hasznosítani az elromlott elektronikus eszközöket

Befejeződött az elektronikus hulladékbontó üzem építészeti kialakítása Etén. Már zajlanak a tv-k, nyomtatók és számítógépek próbabontásai.

Befejeződött az elektronikus hulladékbontó üzem építészeti kialakítása. A község szélén található telken nem is oly rég még emeletes lakóház állt, amit annak megüresedése után az önkormányzat vásárolt meg. A képviselő-testület tagjai ugyanis úgy döntöttek, hogy itt egy elektronikus hulladékbontó üzemet létesítenek, ezzel is új munkahelyeket teremtve a településen.

A nagyszabású átalakítási munkálatokat még tavaly kezdték el, s ezzel párhuzamosan nem csak Etén gyűjtötték össze az elromlott számítógépeket, monitorokat és háztartási eszközöket, hanem a Kisbéri járás valamennyi településén. Sokáig az udvaron tárolták ezeket, s miután elkészült az új, könnyűszerkezetes fémcsarnok is, egy részét ide vitték be. A többit viszont az épületen belül található műhelyekbe, ahol az alapkiképzésen átesett munkatársak már rutinosan végzik a bontást.

Hamarosan a nagy teljesítményű darálót is üzembe állítják, majd a présgépet is használni fogják. Ám addig is folytatják a számítógépek, a nyomtatók, a televíziók és egyéb elektronikus eszközök próbabontását.