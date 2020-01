Tucatnyi kisgyerek hiányzik az óvodákból

Tucatnyi gyerek hiányzik az óvodai csoportokból. Számos vírus tartja otthon a kicsiket. A közösségben pedig gyorsan terjed a kór. Még ki se derül, hogy beteg, máris több társának átadta a „bacikat”. Utánajártunk, hogy milyen betegségekre kell figyelnie most a szülőknek.

Elég, ha csak az egyik gyerek fertőződik meg az óvodában, a lappangási idő alatt észrevétlenül adja tovább a bacilusokat. Pár nap múlva már a fél óvodai csoport hiányzik. Ez történt most is. Megyénkben van olyan óvoda, ahol a hiányzások miatt össze kellett vonni csoportokat.

Megyénkben még nincs influenza

Megyénkben egyre többen mennek orvoshoz. Míg a becslések szerint január második hetében 100 ezer főre 68,9 influenzaszerű megbetegedést becsültek, addig az év harmadik hetében ez már 89,6 volt. Azonban ez még mindig jócskán alatta van a járvány küszöbértéknek. Ráadásul megyénkben eddig még nem mutatták ki a vírust.

Az influenza-figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az országban január 13-19. között 12 370 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez az előző hetinél 29,9 százalékkal több. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Vas megyében diagnosztizáltak.

Dr. Lakos Ildikó, tatai gyermekorvos elmondta, hogy most jellemzően felső légúti betegségekkel és a hányás-hasmenéses vírussal mennek hozzá a kis betegek.

– A gyerekeknél is a leggyakoribb téli fertőzések a felső légutakat, az orrot, a garatot, a légcsövet, az arcüregeket, a füleket érintik. Ezek többségét vírusok okozzák, amelyekhez időközönként baktériumok is csatlakoznak – magyarázta a doktornő. Előbbinél gyorsabb a gyógyulás, általában 3-7 nap alatt túl vannak rajta. Ilyenkor csak riasztó tünetek esetén kell azonnal orvoshoz fordulni.

– A bakteriális fertőzések, vagy egy felülfertőződés esetén hosszabb a betegség lefolyása és a tünetek is súlyosabbak. Ilyenkor feltétlenül szükség van orvosi ellenőrzésre és megfelelően kiválasztott gyógyszeres kezelésre is. A tünetek nagyon hasonlóak, de elhúzódó magas láz és nem javuló állapot inkább a baktériumok által okozott betegségekre jellemzőek – magyarázta a doktornő.

– A bakteriális fertőzések kezelésére antibiotikumot kell szedni, a vírusfertőzések ellen azonban az antibiotikum nem használ, inkább a tüneteket enyhítő gyógyszerekre van szükség, illetve segít a sok pihenés és a folyadékfogyasztás – árulta el a gyermekorvos.

A hányás-hasmenéses megbetegedéseket általában vírusok okozzák, ezért gyors lefolyású, azonban mégis nagyon veszélyes lehet.

– A folyamatos folyadékveszteség miatt nagyon veszélyes a kiszáradás. Ha nem tudjuk itatni a gyermeket, mindenképpen vigyük orvoshoz, vagy akár az ügyeletre is – figyelmeztetett a doktornő, aki hozzátette, hogy ha a gyermek lázas, hány, vagy megy a hasa, semmiképpen se menjen közönségbe.