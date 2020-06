Múltra és jövőre is figyeltek a dadi trianoni megemlékezésen

Szerda kora este vette kezdetét a békediktátum 100 éves évfordulójára szerveződött megemlékezés Dad Trianon parkjában.

A rendezvény a nemzet határokon átívelő összetartozását hivatott erősíteni, több mint 100 percen át, így lapzártánkig nem ért véget. A résztvevők száma is csaknem száz volt, akik között ott voltak a Zsigmánd Király Borlovagrend díszegyenruhás képviselői is. – Ezek most nem a fájdalom percei – nyitotta meg Szücs Attila hivatalosan is az eseményt. A szervező Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a múltat nem szabad feledni, de most építjük a jövőt és erre kell koncentrálnunk.

Az igei üzenetet Kovács Tamás református lelkipásztor tolmácsolta, aki beszédében kitért a hit és a szeretet mellett az emlékezés fontosságára is. Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, aki a jelen és a múlt történései között párhuzamot vélt felfedezni. Egy XXI. századi láthatatlan ellenséggel, ha tetszik háborúval találtunk szembe magunk – célzott a pandémiára. A képviselő kiemelte, hogy eltekint a Trianonhoz kötődő történelmi léptékek felemlegetésétől, inkább a nemzettől elvett száz évre helyezte a hangsúlyt. Szavait Wass Albertet idézettel zárta: „ Mert az emberi élet legdrágább kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel.”

Az emlékest kulturális programjában részt vett Vadkerti Imre énekművész, az Őrzők Együttes (Gál László és Kreft-Horváth Márk) valamint Száraz Márk tárogatóművész.