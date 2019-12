Tokodon már teljes pompájában áll az ünnepi karácsonyfa

Az idősebb és a fiatal korosztály közösen díszítette a tokodi karácsonyfát, sőt még Bánhidi László polgármester is besegített a készülődésbe.

– Ilyen gyönyörű karácsonyfát még sosem láttam – jegyezte meg egy idős hölgy miközben megállt egy pillanatra az üveggyári településrészen található Liszt Ferenc Művelődési Ház lépcsőjén. A nyugdíjas asszony elmosolyodott, mikor látta, hogy a kisebbek is mekkora élvezettel díszítik fel a fát.

A közösségépítő kezdeményezés vonzotta a kisgyermekes családokat is, csak úgy, mint az idősebb korosztály képviselőit. A fiatalok az alsóbb ágakra akasztották fel a gömböket, míg a felnőttek létra és különböző eszközök segítségével a magasabb részekre is felhelyeztek néhány fényes csillagot.

A munkából Bánhidi László polgármester is kivette a részét, aki beállt a láncba és segített felrakni a fenyőfára a boát. A helyszínen egyébként azt is megtudtuk, hogy Bombicz Judit ötlete alapján állították fel a fát a tokod-üveg­gyári művelődési ház előtt. Az önkormányzat pedig továbbgondolta az ötletet, hiszen a falusi és ebszőnybányai településrészen élők is egyaránt megérdemlik a díszes karácsonyfát.