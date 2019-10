Tizedik szakácskönyve jelent meg a sárisápi származású gasztrobloggernek

Az indiai gasztrokultúra alapjai az ázsiai ország falvaiban rejlenek, ahol generációról generációra szállnak át a konyhai praktikák – tudtuk meg Hémangi Devi Daszitól, azaz Stefán Helgától, aki úgy ismeri a Föld legnépesebb államát, mint a tenyerét.

– India a végletek országa, mely engem kifejezetten megfogott – mondta a gasztroblogger, akinek legújabb receptjei a kistelepülésekről származnak. Mint megjegyezte, ott mindenki úgy főz, ahogy a családtól tanulta.

– A helyiek leggyakrabban „hagyományos”, földbe vájt tűzhelyeken főznek, melyeken rengeteg zöldségételt készítenek el. Az indiai konyha alapját a fűszerezés adja: zsíra­dékban pirítják az ízesítőszereket, ezt hívják csonsznak – fogalmazott.

Itthon sokan keresik fel az éttermeket, hogy megkóstolják az egyes indiai ételeket. A gasztroblogger tanfolyamain pedig lehetőséget kapnak az érdeklődők arra, hogy elsajátítsák az elkészítésüket. A tizedik kiadványban rejlő hatvanöt receptből egyébként egy komplett menüsort össze lehet állítani.

Hemanginak az Indiai Vegán Konyha című szakácskönyvével az volt a célja, hogy bebizonyítsa: számos, eredetileg vegetáriánus recept van, amely könnyen emészthető, ízletes és nem utolsó sorban természetes. Példaként említette, hogy teljesen hétköznapi zöldségek felhasználásával is lehet változatos ételeket készíteni.

– Bár vannak benne bonyolultabb fogások, többségüket rövid idő alatt és könnyen meg lehet főzni. Például a cukkini szabdzsi – zöldségragu jellegű étel – pár perc alatt megvan, amely egy kis körettel egy egyszerű ebédnek is megfelel – mondta a szerző.

Minden a fűszerezésben rejlik

Gyakran elhangzik, hogy az európai emberek gyomra nem tudja megemészteni az idegen kultúrák ételeit. Emiatt sokan félnek az indiai konyhától is, mondván, bármit fogyasztanak, úgyis rosszul lesznek tőle. Hémangi szerint valóban mások az étkezési szokásaik az ott­élőknek, hiszen sokféle ételt készítenek, melyekből kisebb adagokat esznek. Ha először kóstolunk akár tizenöt indiai fogást, furcsállhatjuk, hogy komfortosabbnak érezzük magunkat, mint az európai ételek elfogyasztása után.

Ennek az az oka, hogy a fűszerek megfelelő használata megkönnyíti az emésztést. Bár számos olyan zöldség és gyümölcs létezik Indiában, ami itthon nem elérhető, ismerik és használják a nálunk termő zöldségeket is. Így aztán egy fűszerkészlet beszerzése után magunk is könnyedén elkészíthetjük a hagyományos indiai ételeket. Egyébként azt is megjegyzi, hogy az ázsiai országban érdemes elkerülni a pizzériákat és a számunkra ismerős európai ételeket, helyettük inkább ajánlott a tradicionális fogásokat megkóstolni.