A költségvetés és a Tulipános Ház miatt heves vita alakult ki a tatabányai közgyűlésben

A csütörtöki tatabányai képviselő-testületi ülésen egyebek mellett eltörölték a bölcsődei térítési díjakat, emelték a Német Nemzetiségi Óvoda pedagógusainak járó nemzetiségi pótlékot. A költségvetés tervezetének, illetve a Modern Városok Programhoz köthető nagyberuházások tárgyalásakor heves vita alakult ki.

A nemrég elhunyt Ezüst Turul díjas pedagógus, Farkas Lászlóné emlékére gyászszünettel indult a tatabányai közgyűlés, amelyről élőben tudósítottunk.

Elsőként a bölcsődei térítési díjakról született döntés: jelenleg ez napi 170 forintot jelent a szülőknek, hiszen az étkeztetés ingyenesen biztosított számukra. Ezt a gondozási díjat most nulla forintban határozták meg, így segítve a kisgyermekes szülőket.

A felsőgallai óvodát is érintette egy pozitív döntés: a Német Nemzetiségi Óvoda pedagógusainak járó nemzetiségi pótlékot emelte meg a testület. Január 1-jétől változott ugyanis a nemzetiségi pótlék mértéke: az eddigi egységes 30 százalék helyett 10–40 százalék közötti arány lehetséges. A törvény változása miatt Tatabányán egy 2018-as közgyűlési döntés lépne életbe, ami 15 százalékos pótlékot jelentett volna. Ezt a képviselők most 40 százalékra módosították.

Az elmúlt hetekben a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatala kapcsán már beharangozták az átláthatósági rendelet megalkotását: a különböző önkormányzati szerződések, pályázatok, közbeszerzések és szerződések nyilvánossága mellett ez rendelkezne a gazdasági szervezetek gazdálkodásának és a vagyonnyilatkozatok megismeréséről is. A most elfogadott munkaanyag a városi honlapon külön felületet hozna létre a pályázatoknak, a javadalmazásoknak, de azt is meghatározná, hogy legkésőbb mikor kell elérhetővé tenni bárki számára az előterjesztéseket és jegyzőkönyveket.

A napirend kapcsán Boda Bánk László (Mi Hazánk) hangsúlyozta: van, amihez nem kell rendelet, például a költségvetés nyilvánosságra hozatala. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy frakciójuk részt kíván venni az átláthatóság biztosításában, de emlékeztetett arra, hogy a közbeszerzések, a költségvetés és a többi eddig is elérhető volt. Az aljegyző, dr. Malomsoki István válaszában úgy fogalmazott: a rendelet dedikált kötelezettségvállalás, ezért is van létjogosultsága. Magának a rendeletnek az elfogadására a következő közgyűlésen kerülhet sor.

Új vezetőket keresnek

A közgyűlés még 2019 tavaszán döntött arról, hogy a volt Földhivatal épületét és a katasztrófavédelmi igazgatóság által használt városi ingatlant elcseréli, adásvétellel vegyesen. Mivel még nincs kész koncepció az épület hasznosításáról, ezért azt a májusi közgyűlésig meghosszabbították.

Két új ügyvezetői pályázat kiírásáról is döntés született: a T-Busz Kft. és a Tatabánya Erőmű Kft. az érintett. Az önkormányzat vállalta a havi 100 ezer forintos plusztámogatás biztosítását azon háziorvosoknak, akik háziorvosi praxist helyettesítéssel látnak el. Döntöttek a 7. és 31. háziorvosi körzet kapcsán is – utóbbi helyre új szakember érkezik, a körzet praxisjogát ugyanis megveszi dr. Szima-Mármarosi Miklós László sebész. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ősszel telepített mobil kosárlabdapályát a Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnáziuma telephelyén, ennek fenntartására együttműködési megállapodást köt az önkormányzat a szövetséggel és a szakképzési centrummal.

Költségvetési vita

Az igazán feszült pillanatok a délutáni órákban következtek. Az idei költségvetés működési költségeinek áttekintésekor Schmidt Csaba a kommunikációs kiadások költségvetésének titulálta az idei tervezetet, melynek szerinte nagy vesztese a megyei mozgáskorlátozottak egyesülete, amelynek a támogatása a harmadára csökkenhet. Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) sérelmezte, hogy a körzeti fejlesztési keretek a felére csökkenhetnek, miközben a polgármesteri hivatal működtetésére kétmilliárd forintot terveznek.

Szücsné Posztovics Ilona (független) polgármester válaszában úgy fogalmazott: a Tatabányai Közösségi Televízió átalakításával szeretnék csökkenteni a kommunikációs költségeket. A körzeti fejlesztések kapcsán pedig sokallta a beérkezett igényeket: állítása szerint hatmilliárd forintot tenne ki a benyújtott fejlesztési igények megvalósítása.

Egymásnak feszültek

A legvadabb verbális csetepaté a Modern Városok Programhoz köthető nagyberuházások kapcsán robbant ki. Szücsné Posztovics Ilona a Tulipános Ház késedelmét nevezte a leg­kritikusabb pontnak, ez szerinte a kivitelező és az önkormányzat közötti együttműködés hiánya miatt is alakult így. Schmidt Csaba reakciójában azt kérte, ne csak a kivitelező, hanem a polgármesteri hivatal szakembereinek válaszai is hangozzanak el, míg Boda Bánk László a teljes levelezés megtekintését indítványozta.

Ez a szóváltás heves vitát indított az elmúlt évek beruházásairól: Schmidt Csaba szerint ez a város történetének legeredményesebb fejlesztési időszaka volt, a Tulipános Ház felújítását végző vállalkozó pedig csak a mintegy 360 millió forintos kötbér megfizetését szeretné elkerülni. Lusztig Péter (DK) alpolgármester szerint egyes projektekhez semmi köze a városnak, csak „távolról nézhetjük őket” – ezt Vejtey Miklós (Fidesz-KDNP) és Boda Bánk László is vitatta. Végül a képviselők megszavazták a beruházások áttekintését.