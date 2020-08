Leszűrte a tapasztalatokat a polgármester, új kezdeményezések indulnak Tatán

Michl József polgármester szerdán sajtótájékoztatón számolt be a közelmúltban tartott, kilenc állomásos lakosságifórum-sorozatról, amelynek fő témája az Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos szálloda volt.

Mint ismert, ezzel kapcsolatban demonstráció is volt a városban, és népszavazást is kezdeményeztek az ellenzők a témában. A másodjára beadott kérdésekről a Helyi Választási Bizottság dönt majd. A több mint egy órás tájékoztatón a városvezető először is ismertette a fórumokon részben vagy egészben bemutatott tízpontos felsorolást, amelyben a beruházással kapcsolatos tényeket sorolta fel, valamint a környék 12 pontos fejlesztési tervét is. Kitért arra, hogy a tó körbejárható marad, felidézte, hogy az önkormányzat álláspontja szerint szálloda is építhető a lovarda területére, amelyet sokan már úgy ismernek a városban: az 1841-es helyrajzi számú terület.

Michl József arról is szólt, hogy az egyik legtöbb hozzászólást az adott területen való építkezés generálta. Volt, aki teljesen elzárkózott attól, hogy ott szálloda épüljön, más azt kérte, ne módosítsák a beépíthetőségi százalékot, más pedig szigorítást szeretett volna elérni. A polgármester arról is beszélt, hogy a különböző hatástanulmányok, szakértői vélemények beszerzése jelenleg is folyamatban van, és nyomatékosította: ő nem adott engedélyt semmilyen építkezésre, nem hagyta jóvá a szállodaépítést. Emellett arra is utalt, hogy a beruházó Avalon jelenleg is készíti az új tervet a tóparti szállodára, hiszen a korábbiak sem a városlakók, sem az ő tetszését nem nyerték el.