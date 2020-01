Száz százalékkal megnövelték a méhészek támogatását

Az idei szakmai-pénzügyi támogatást, amely eléri az 1,8 milliárd forintot sok mindenre fordíthatja a méhész társadalom. Így többek között méhanyát vásárolhatnak belőle a méhészek. Továbbá méhegészségügyi gyógyszereket, illetve a méhcsaládok fertőzésekkel szembeni ellenállását javító, az egyedek immunrendszerét erősítő készítményeket vehetnek. Emellett a gazdák fordíthatják ezeket az összegeket szakmai továbbképzésre, valamint szaktanácsadást vehetnek igénybe és hozzájuthatnak a legfrissebb szakirodalomhoz. Az agrártárca ez évtől a méh­családonkénti, úgynevezett beporzási támogatást is megnövelte ötszáz forintról ezerre.

Brunner Sándortól, megyei méhészeti szaktanácsadótól azt is megtudtuk, ezeknek a támogatásoknak a körét, jogcímét az agrárminiszter rendeletben határozza meg, hogy az adott ciklusban, három esztendőben mennyit és mire lehet fordítani az ágazat tényleges fejlesztése érdekében.

– A jogcímek között vannak, amelyeket a méhész szakmai szerveztek, azaz megyei és helyi egyesületek vehetnek igénybe – emelte ki a szakember. De vannak olyan támogatások is, amelyeket közvetlenül méhészek kérelmezhetnek ügyfélkapun keresztül. Ezeket a támogatási formákat ily’ módon, döntően a méhész egyesületek tagjai érhetik el.

Igényt lehet benyújtani vándoroltatást segítő támogatásokra, mint például utánfutó beszerzésére, fűkaszára vagy kaptáremelő liftre. Támogatás kérhető mézkinyerést és méztárolást segítőeszközök vásárlására, egyebek mellett pergetőgépre, illetve mézviasz-szétválasztó berendezésre vagy fedelezőgépre.

Február 20-tól nyújthatják majd be

A nemzeti program során igénybe vehető támogatások végrehajtását szabályozó rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodók, valamint az OMME és a tagszervezetei február 20-tól nyújthatják majd be – a 2019/2020. végrehajtási időszakra vonatkozó – kifizetési kérelmeiket a Magyar Államkincstárhoz. Az új évtől a méh­családok egészségügyi kondíciója megőrzésének csekély összegű támogatását is megemelték. Ezt, a szakmában beporzási támogatásként közismert anyagi segítséget 500 forintról 1000-re növelték. Ez méh­családonként kapható évente. De csak azoknak a méhészeknek jár, akik rendelkeznek az országos nyilvántartásban úgynevezett tenyészet kóddal.