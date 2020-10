Rendezett temetők fogadhatják az elhunyt szeretteikre emlékezőket Tatabányán

A Felsőgallai, Újbánhidai, Újtelepi és a Síkvölgyi úti temetőben száznál is többen dolgoztak a csütörtöki nap folyamán, hogy rendezett környezetet teremtsenek.

A T-Szol Csoportvállalatainak közreműködésével szervezték meg a „Nagy Bumm” elnevezésű akciót, amely során a halottak napja előtt rendezték a megyeközpont köztemetőinek környezetét. A Felsőgallai, Újbánhidai, Újtelepi és a Síkvölgyi úti temetőben száznál is többen dolgoztak a csütörtöki nap folyamán. Összeszedték a faleveleket és elszállították a lomot és a szemetet, valamint lesöpörték a burkolatokat, a felrakódott sarat az utakról. Ahol szükséges volt, ott kaszáltak, és az Újtelepi temetőben megkezdték egy új parcella kialakítását is – tudtuk meg Cseh Lászlótól, a cég Közterület-kezelési igazgatójától.

Hozzátette: a négy telephelyen más-más cégcsoport képviselői dolgoznak. Az Agora Nonprofit Kft., a Cseri Strand és Élményfürdő Kft., a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft., a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft. és a Tatabányai Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak köszönhetően még rendezettebb környezet fogadhatja majd az emlékezőket egy hét múlva. A vállalatcsoport már harmadik alkalommal szervezett társadalmi munkát a munkatársak számára. Két éve az Újtelepi temető kerítését, tavaly pedig a Szent Borbála Kórház kerítését csiszolták le és festették újra.

– A pandémia idején is már több területet szebbé, rendezettebbé varázsoltak a T-Szol dolgozói, kisebb csoportokba rendeződve, de a két éve útjára indított éves összefogás keretében megvalósuló akciónkat is mindenképpen folytatni szerettük volna, anélkül, hogy munkatársaink egészségét veszélyeztetnénk. Azért esett a négy temető területének tisztítására a választásunk, mert így több kisebb csoportba rendeződve, de mégis közösen tudjuk a területeket szebbé tenni – mondta el dr. Nyiri Csaba, a T-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke.

A halottak napjához kapcsolódóan változik majd a temetők nyitva tartási rendje. Cseh László elmondta: október 26-ától november 2-áig, naponta 7 és 21 óra között várják majd az emlékezőket. Október 31-én, szombaton a megszokottól eltérően a Síkvölgyi úti temetőben az irodák is nyitva lesznek. Gyakrabban ürítik a konténereket, szemeteseket. Járőrszolgálatot is biztosítanak, s ezen felül együttműködnek a polgárőrökkel. A mozgássérültek, vagy akik nem tudják megközelíti máshogy a sírokat, autóval is behajthatnak a temetőkbe. Ez alól az Újtelepi alsó kapuja kivétel lesz, mert október 30-ától november 2-áig csak gyalogosan lehet itt közlekedni.

A járványhelyzetre való tekintettel Cseh László kiemelte: fontos, hogy tartsák majd be a temetőkben is az ajánlott távolságot. Nem kötelező, de ajánlott itt is a maszk viselése, s fontos lenne, hogy a családtagok ne egyszerre, egy időben róják le kegyeletüket a síroknál. Fokozottan ügyeljenek a temetőkben is az egészségükre – hangsúlyozta Cseh László.