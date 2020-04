Próbálják útját állni a turistáknak a Rám-szakadéknál és Malomvölgyben is

Hiába zárták le a dömösi parkolókat és engedték le a sorompókat, több százan keresték fel az elmúlt hétvégén a Rám-szakadékot. Az önkormányzat mindenkit arra kér, tartsák be az operatív törzs ajánlásait és a fertőzésveszély miatt most kerüljék el a népszerű kirándulóhelyet.

Az elmúlt hétvégén életbe lépett a kijárási korlátozás, ennek ellenére országszerte sokan a szabadban töltötték napjaikat. A fővárosiak kedvenc kirándulóhelyén, a Normafánál például egy parkolót is lezártak, közleményben arra kérték a lakosságot, a fertőzésveszély miatt most ne keressék fel az Erzsébet kilátót és környékét. Komárom-Esztergom megyében is hasonló volt a helyzet. Sokan sajátosan értelmezték az operatív törzs ajánlásait és egészségügyi séta címszó alatt több kilométert utaztak autóval azért, hogy túrázzanak egyet.

Tehát nem a lakóhelyük közvetlen környezetében, hanem otthonuktól jóval távolabb járták a természetet. Futók lepték el a tatai Öreg-tavat, sokan keresték fel a Gerecse, a Pilis és nem utolsó sorban a Visegrádi-hegység kirándulóhelyeit is. A dömösi önkormányzat például előző szombaton meg is elégelte az állapotokat és lezárták a parkolókat, illetve leengedték a sorompókat.

Herman Jenőné polgármester elmondta, még a rendőröket is kihívták és bár a hatóságok is felhívták a kirándulók figyelmét, voltak, akik a járőröket kikerülve egy másik utcán közelítették meg a Rám-szakadékot. – Szeretnénk kérni a turistákat, maradjanak otthon, a vírusveszély elmúltával viszont szeretettel látjuk őket. Nem is sejtik, hogy a szurdokban egymásra is veszélyt jelentenek, mivel a kapaszkodókat és a létrákat mindenki megfogdossa. Láttunk idősebb túrázókat is, akik kesztyű és maszk nélkül indultak útnak – mondta.

Az önkormányzat igyekezett minden platformon tájékoztatni a turistákat. Csatlakoztak a Maradj otthon! kampányhoz is, sőt a sorompókra és a parkolókhoz is felhívást helyeztek ki, de még mindig vannak, akik feltétlenül most akarják felfedezni a helyet. – A hely mindenkit megvár: itt marad a Prédikálószék, a kilátót sem fogjuk lebontani. Arra kérünk mindenkit, maradjanak otthon – mondta Herman Jenőné, bízva abban, sokan eleget tesznek a kérésüknek.

Hasonlót lépett meg egyébként Tardos is, ahol a Malomvölgy lett túl népszerű. Ott táblával és kisebb kordonnal zárták le parkolóhoz bevezető utat, hogy senki ne most akarjon ott kirándulni vagy épp medvehagymát szedni.

