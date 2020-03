Önkéntesek takarították ki a szőnyi Selye János Kórház parkját

Szép számmal jöttek össze segítő helyiek, önkéntesek, hogy kitakarítsák, megtisztítsák a szőnyi Selye János Kórház parkját.

A résztvevőket dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester köszöntötte, aki maga is aktívan részt vett a munkákban. Hangsúlyozta, a kórházkert megújítása immár tízéves múltra tekint vissza. A takarítási akció célja természetesen a helyi természetvédelem alatt álló kastélypark megóvása és az is, hogy a betegek is rendezett természeti környezetben gyógyulhassanak.

Dr. Kreft-Horváth Loránd kiemelte, örül, hogy a kezdeményezéshez egyre több család, gyermek csatlakozik, az akciót egyre nagyobb érdeklődés kíséri, ez látszik a résztvevők számában is. Jó hangulatban, baráti társaságok találkoznak ilyenkor és tesznek együtt a környezetükért. Mint mondta, ez a kezdeményezés tökéletesen beleillik a Zöld Város projektbe, sőt mintául szolgálhat a további akcióknak.

A közreműködők, akik között ott volt Dombay Gábor és Takács József önkormányzati képviselő is, szakmai szempontok alapján, csoportokra osztva végezték a feladatokat. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. biztosította a vállalat gépeit a tisztításhoz, illetve a gyomok elszállításához. Az akció során a koros fák környékén kisebb tisztásokat alakítottak ki, gallyakat gyűjtöttek, megtisztították a tanösvényt, kiirtották a gyomfákat, a felkúszó borostyánokat leszedték, a már megtisztított területeket, sétányokat átgereblyézték és összeszedték a szemetet. A kicsik, a Csillag Óvoda Virág csoportja körében a legnagyobb sikert az új madár­odúk kihelyezése aratta.