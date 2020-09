Olvasóink többsége az alapos kézmosásra és maszkviselésre ösztönzi gyermekét

Olvasóink döntő többsége arra kéri gyermekét, hogy minél többször mosson alaposan kezet és a maszkot minél többet viselje.

Sajnos az elmúlt hetekben, napokban a megye oktatási intézményit is elérte a koronavírus. Nemrégiben számoltunk be arról, hogy Oroszlányban egy ovit be kellett zárni, míg a Hamvas Béla Gimnáziumban egy tanárnál mutatták ki a vírus jelenlétét. Tatán sem sokat váratott magára az új tanév megkezdését követően a rossz hír. Először a Református Gimnáziumban rendeltek el digitális oktatást egy tanár fertőzöttsége miatt, majd az Eötvös József Gimnáziumban produkált pozitív tesztet az egyik diák. A Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja, Schmidt Csapa pedig arról számolt be közösségi oldalán, hogy a Péch Antal – Bánki Donát Technikum egyik diákjának koronavírus tesztje pozitív lett.

Mindezek tudatában még inkább fontos a higiéniai szabályok és előírások betartása. Ehhez kapcsolódóan pedig legutóbbi szavazásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink hogyan védik gyermekeiket a járványhelyzet idején. A megkérdezettek döntő többsége (75 százalék) válaszolt úgy, hogy arra kéri leginkább gyermekét, hogy minél többször és a lehető legalaposabban mosson kezet valamint ahol csak tud viselje a szájmaszkot. Ettől az adattól jóval elmaradva, csupán 18 százalék tartja fontosnak az alapos kézmosást és 7 százalék a rendszeres maszkhasználatot.